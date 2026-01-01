Качественный контент, современные тренды - Белтелерадиокомпании - 70!

Новый вещательный год для Белтелерадиокомпании. Сегодня у нас юбилей - 70 лет в эфире без выходных и праздников. Продолжаем принимать поздравления. Первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов пожелал и впредь создавать качественный контент, используя только самые современные тренды.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента:

"Очевидно, что за последние годы телевизионная индустрия Беларуси совершила настоящий скачок: мы долго шли к созданию круглосуточного информационного канала, который в прошлом году был успешно запущен".

"Это колоссальный труд большой команды 24/7, - считает первый заместитель главы Администрации Президента. - Это не просто запустить сериальную линейку, показать кино или какие-то другие долгоиграющие форматы. Это постоянное создание и выдача новостей, околоновостных форматов. Это всегда должно быть актуально. Нужно постоянно держать руку на пульсе, каждую минуту мониторить повестку и выдавать информацию, будь то в режиме выпусков новостей, всевозможных ньюс-баров, бегущих строчек и всего того, что мы можем наблюдать".

Владимир Перцов:

"Информационный канал - это отдельный продукт, это отдельное дитя, это отдельный труд. Я знаю, что он включен в кабинетах очень многих руководителей нашей страны и у тех, кто имеет возможность его смотреть за рубежом. Именно здесь можно оперативно и объективно увидеть всю гамму новостей, всю линейку событий и соответствующие комментарии на них не только о жизни Беларуси, но и о событиях в мире".

Первого января 1956 года начало работать Белорусское телевидение. К зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. По началу передачи велись из Минской телестудии, объем вещания - всего 2-3 часа в сутки. А сегодня только "Первый информационный" - круглосуточно. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сейчас Белтелерадиокомпания - это 8 телевизионных кнопок, 5 радиостанций. Есть свои ТРК в пяти областях. А еще "Беларусь 5 Интернет". Свой сайт, приложение. Словом, даже если вы не смотрите нас через телевизор, вы смотрите БТ! Наша компания дала шанс заявить о себе талантам из народа. "Фактор.by" стал самым популярным музыкальным шоу и еженедельным лидером вечернего прайм-тайма на "Беларусь 1".

Ольга Макей, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Начнем с того, что работа на телевидении - это всегда непредсказуемо. У тебя ненормированный график. Все твои близкие, друзья должны привыкнуть к тому, что в привычные для обычных людей выходные ты вряд ли будешь дома, потому что ты будешь на работе. Это не работа с 9 утра до 6 вечера. Твоя работа завершается тогда, когда завершается финальный выпуск новостей в эфире. У нас это "Панорама". Я всегда на работе. Зато это повод, например, не готовить новогодний стол, потому что я на работе всегда 31 декабря, так принято у нас в семье".

"Мне столько дали возможностей, мне так повезло с точки зрения профессии! Утром мы выходим в эфир, там мы радуем, веселим народ. У меня есть возможность как корреспондента снимать сюжеты. "Фактор.by" - это вообще другой опыт, когда ты в прямом эфире по четыре часа. Это такая своеобразная и очень интересная работа. Вся палитра таланта, если она у тебя есть, ты хочешь ее проявить. Белтелерадиокомпания дает нам такой карт-бланш. Мы все любим телевидение", - улыбнулась ведущая Белтелерадиокомпании Марианна Муренкова.

"Телевидение для меня - это не просто работа, это дом, который объединяет творчество, талант и профессионализм. Каждый проект, каждая программа - это результат нашей общей страсти и общего стремления сделать что-то действительно значимое, - считает ведущая Белтелерадиокомпании, певица Настя Кравченко. - Эта компания стала для меня площадкой, на которой я могу реализовывать свои идеи и мечты, и горжусь тем, что могу быть частью этой истории".

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Тяжело, наверное, сравнивать телевидение, которое мы увидели или наши предки увидели 70 лет назад и то, что происходит сегодня. Это уже, наверное, больше, чем телевидение. У нас представлена вся палитра национальных телевизионных каналов: культурные, спортивные, семейные, общественно-политические каналы. Работает целая система. Это уже, по сути, является индустрией в нашей стране. Телевидение смотрят. Кто бы что ни говорил, люди смотрят телевидение. Они иногда говорят, что мы не смотрим телевизор, но это не значит, что они не смотрят телевидение, потому что мы уже давно ушли глубоко в интернет. Иногда пользователь интернета даже не подозревает, что он смотрит контент Белтелерадиокомпании или читает какую-то новость, но она тоже была рождена и распространена нами".