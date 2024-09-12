Кадровый потенциал обсудили на республиканском выездном семинаре в Могилеве

Кадровый потенциал как фактор эффективности социально-экономического развития - тема республиканского выездного семинара в Могилеве.

Цель встречи - совершенствование процессов формирования и укрепления государственного кадрового резерва. Ведь качество и количество рабочей силы, уровень образования и профессиональной подготовки специалистов напрямую влияют на эффективность работы предприятий и в целом на развитие региона.

Леонид Мартынюк, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области:

"Цель какая? Это повысить профессиональный опыт и знание именно кадровых служб, от которых зависит практически все в регионах в плане и подготовки молодых специалистов, и закрепляемости молодых специалистов, и формирования будущего резерва. Поэтому этот семинар очень важен".

"Будет уделено внимание и ответственности руководителей за реализацию кадровой политики. Потому что в первую очередь они несут ответственность, они формируют, они отвечают за восполнение и укрепление кадрового потенциала своего предприятия либо территории, - поделился Алексей Гуйда, начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Беларуси. - Поэтому эти основные аспекты, которые мы сегодня обсудим, они должны лечь в основу региональных комплексных мер, которые будут подготовлены, в течение 2025 года утверждены для последующей их реализации в течение следующей пятилетки".

Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Вопросы обеспечения кадрами сегодня остро стоят у всех нанимателей республики. И для того чтобы принимать правильные решения как нанимателю, так и соискателю, необходимо принимать правильные решения в подборе нанимателем специалистов, а человеку найти правильную работу, которая ему сегодня даст удовлетворение как финансовое, так и моральное".