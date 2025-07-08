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Кадровые вопросы и награждение. Что обсуждали на пленуме Минского городского комитета БРСМ
Автор:Редакция news.by
В белорусской столице прошел XV пленум Минского городского комитета БРСМ. Состоялось избрание нового первого секретаря Минского городского комитета БРСМ - им стал Алексей Пикус.
Также в торжественной обстановке наградили лучших активистов, которые внесли особый вклад в развитие Минска в сферах общества, молодежной политики, культуры и образования.
Всего в столице более 130 тыс. активистов Союза молодежи. Ребята занимаются волонтерской деятельностью, благоустройством, возрождением и сохранением исторической памяти.