Кадровые вопросы и награждение. Что обсуждали на пленуме Минского городского комитета БРСМ

В белорусской столице прошел XV пленум Минского городского комитета БРСМ. Состоялось избрание нового первого секретаря Минского городского комитета БРСМ - им стал Алексей Пикус.

Также в торжественной обстановке наградили лучших активистов, которые внесли особый вклад в развитие Минска в сферах общества, молодежной политики, культуры и образования.