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Кадровые вопросы и награждение. Что обсуждали на пленуме Минского городского комитета БРСМ

В белорусской столице прошел XV пленум Минского городского комитета БРСМ. Состоялось избрание нового первого секретаря Минского городского комитета БРСМ - им стал Алексей Пикус.

Также в торжественной обстановке наградили лучших активистов, которые внесли особый вклад в развитие Минска в сферах общества, молодежной политики, культуры и образования.

Всего в столице более 130 тыс. активистов Союза молодежи. Ребята занимаются волонтерской деятельностью, благоустройством, возрождением и сохранением исторической памяти.

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