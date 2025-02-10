Как 10 лет назад "нормандская четверка" в Минске искала мир

10 лет назад за столом переговоров во Дворце Независимости прошла 17-часовая встреча Порошенко, Путина, Меркель и Олланда. В так называемом нормандском формате был подписан "Минск-2". Здесь, в Минске, была совершена попытка установить мир и избежать конфликта, который разгорелся сегодня в Украине.

Съемочная группа "Первого информационного" подготовила к эфиру большую премьеру. Уже завтра, 11 февраля, на "Беларусь 1" фильм "В поисках мира". Возможен ли "Минск-3", спросили у пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт.

Возможен ли "Минск-3"? Мир для Беларуси - сверхценность

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Самое популярное слово, которое звучит на сегодняшний день и на протяжении всех последних лет во Дворце Независимости, в первую очередь из уст главы нашего государства, это слово "мир". У нас завершилась важная встреча с представителями различных религиозных конфессий, на которой Президент сегодня спустя 10 лет снова сказал о том, что мир для всех нас на сегодняшний день - это сверхценность".

Пресс-секретарь Президента отметила, что все это прекрасно понимают, но тем не мене говорить об этом нужно. "И со всеми, кто приезжает к нам в гости во Дворец Независимости, с молодежью, со студентами, со всеми нашими гостями, в этих стенах говорим о том, что Минск всегда был площадкой мира, площадкой мирных инициатив, - рассказала она. - Это тот фундамент, на котором мы не то что 10 лет назад, на котором с учетом всей истории Республики Беларусь мы стояли и будем стоять. "Минск-2", "Минск-3". Это вопрос, который не нуждается в ответе. Беларусь, наш Президент, все наши люди, все белорусы всегда были готовы сделать все, чтобы помочь. Всегда".

Ольга Скабеева, политический обозреватель, телеведущая (Россия):

"Ключевое, что было, и это совершенно невероятное и такое довольно манящее, сладкое воспоминание - надежда, увы, не сбывшаяся. Потому что когда я лично ехала, я исходила из того, что все должно получиться. И как мне теперь кажется, любой, кто скажет: "А я не верил", совершенно точно соврет. Настроение у всех тогда было приподнятое. Приподнятое не потому, что мир был спокоен, а просто потому, что в самом деле появилась надежда. И мы, конечно, не должны забывать, что для Украины это был максимально неприятный момент. Украинцы понимали, что они совершенно точно в ловушке. Тогда было Дебальцево, был этот страшный котел, для них других вариантов не было точно".



Российская телеведущая отметила, что первое время на кадрах прямой трансляции было видно, как улыбается Меркель. "Широко улыбалась, это даже казалось несколько странно, вроде война, вроде непримиримые оппоненты. Олланд улыбался, Порошенко вообще был счастлив до бесконечности. Кстати, Путин в этот момент был уже тогда сосредоточен, я уж не знаю, так совпало ли, либо он сразу понимал, что едва ли что-то получится, но прямо хорошее было у всех настроение, чувствовалась надежда", - поделилась воспоминаниями она.

Фильм "В поисках мира" смотрите 11 февраля после "Панорамы"