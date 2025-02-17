Как автовладельцы присваивают дорожные места с помощью подручных предметов?

А вот как - по закону или по совести - решить вопрос парковки во дворах? Каждый третий белорус имеет в собственности автомобиль. Водители хорошо знают, что запрещены остановка и стоянка со стороны жилой застройки, что нельзя заезжать на газон и оставлять машины на тротуарах. Но такие нарушения в столице ежедневно. Есть и "предприимчивые", кто "бронирует" парковочные места с помощью разных предметов.

Ведра разных объемов и расцветок, кирпичи определенных размеров - такие атрибуты на дороге уже долгое время в одном из столичных дворов не только способ «забронировать» место для парковки, но и основа для конфликтов.

Фрунзенский район Минска. Этот двор на Улице Лынькова теперь известен в интернете своими «предприимчивыми» жителями. Долгое время «бронируют» места с помощью подручных предметов, а с весны прошлого года, как отмечают сотрудники коммунальных служб, ситуация носит массовый характер.

Подтверждающего документа мы так и не дождались, но услышали истории тех, кто живет рядом или все-таки «набрался смелости» поставить автомобиль на «забронированное» место. Они находят под колесами саморезы, на покрытии машин - царапины.

И это не просто проблема одного двора. Играют в тетрис жители окраин и центра города.

Серьезнее ситуация, когда загромождают проезжую часть спецтехнике.

За последние 30 лет число легковых автомобилей в собственности граждан увеличилось более, чем в 3,5 раза. Авто есть у каждого третьего белоруса. Да, припарковаться под окнами становится тяжелее. Пока опыт Японии, где нельзя купить машину без оплаченного места, перенимать не планируем, но альтернативный вариант есть. Столичная организация предлагает более сотни платных парковок, которые находятся в каждом районе Минска. Их адреса можно найти на сайте.