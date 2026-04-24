Как Беларусь выстояла после аварии на ЧАЭС, смотрите в фильме "Территория жизни. 40 лет спустя"

Обеспечить на достойном уровне экономику районов, переживших последствия Чернобыльской аварии - главная задача в длительном процессе их реабилитации. Об этом каналу "Первый информационный" заявил Дмитрий Рутковский, начальник главного управления Гомельского облисполкома.

За время независимости Беларуси реализовано 6 госпрограмм по преодолению последствий аварии и социально-экономическому развитию пострадавших регионов. На начальном этапе усилия были сосредоточены на ликвидации последствий и обеспечении безопасных и комфортных условий проживания (строительство жилых домов и дорог, газификация и электрификация домохозяйств). Следующим этапом стало создание рабочих мест и возведение производственных объектов. Ведь достойная работа - достойная зарплата и стабильное завтра.

"С 2011 года у нас идет планомерная работа по социально-экономическому развитию. Основные суммы, которые вкладываются в эти районы, - это суммы, которые тратятся на производство. Мы строим производственные помещения. В основном это сельское хозяйство, поскольку это аграрные районы. Ежегодно возводятся молочно-товарные фермы, свинокомплексы, построена птицефабрика в Ветковском районе. Мы ежегодно открываем зерносушильные комплексы и максимально вкладываем инвестиции в эти районы для того, чтобы дать новые рабочие места, заработную плату, чтобы люди могли создавать семьи и растить детей", - отметил Дмитрий Рутковский.