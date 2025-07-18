Как "Беллегпром" готовится к новому учебному году и реагирует на вызовы рынка

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К началу нового учебного года "Беллегпром" подготовил более 1 млн единиц школьной продукции.

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина рассказала о подготовке школьной продукции, особенностях спроса, влиянии погодных условий на продажи, инновациях в отрасли и работе с современными каналами сбыта. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Объемы производства того или другого вида моделей высчитываются на основании аналитики предыдущих лет. Мы анализируем продажи буквально каждой единицы, рассматриваем ее от расцветки, заканчивая теми размерами, которые реализовывались и в каком объеме они реализовывались. И на основании этого анализа готовится уже и план производства и продаж на следующий год", - рассказала Татьяна Лугина.

На продажах "Беллегпрома" отразилось и холодное лето. Однако продажи иногда поднимают туристы. Например, многие покупают одежду изо льна как сувенирную. Этот фактор позволил предприятию достичь желаемой выручки.

"Текстильная отрасль в легкой промышленности составляет до 45-50 % товарооборота страны. Без господдержки, инновационных проектов она бы, наверное, не смогла конкурировать на протяжении более 30 лет на внешнем контуре. Например, за последние 10 лет мы прошли три этапа модернизации на Оршанском льнокомбинате, что дало толчок для развития льняной ткани, одежды, товаров для дома как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - поделилась председатель концерна "Беллегпром".