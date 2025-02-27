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Как белорусские аграрии готовятся к новому сезону - 27 февраля в проекте "На контроле Президента"

Когда вопросы продовольственной безопасности стоят так остро во всем мире, нельзя допустить даже малейших рисков потери будущего урожая.

Как готовятся хозяйства к выходу в поля? Смотрите 27 февраля проект "На контроле Президента".

На контроле Президента