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Как белорусские аграрии готовятся к новому сезону - 27 февраля в проекте "На контроле Президента"
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Когда вопросы продовольственной безопасности стоят так остро во всем мире, нельзя допустить даже малейших рисков потери будущего урожая.
Как готовятся хозяйства к выходу в поля? Смотрите 27 февраля проект "На контроле Президента".