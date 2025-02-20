3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
Как белорусу можно оценить качество связи прямо из своего дома
Сейчас уже не представляется жизнь без гаджетов. Звонки, мессенджеры, видеосервисы, поиск данных, электронная почта - все это требует стабильного соединения.
За качеством связи в стране следит Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ". Только за 2024 год специалисты провели 28 млн измерений, начиная от скорости передачи данных и заканчивая качеством голосовой связи. Общая протяженность обследованных маршрутов составила 342 тыс. км.
Сергей Боровский, директор ГП "БелГИЭ":
"В целом связь по Беларуси является удовлетворительной, но все-таки проблемы возникают - людям не хватает скорости, потребности в трафике растут, а операторы немного не успевают за этим. В основном жалобы идут на качество передачи данных и на скорость".
О качестве связи сами за себя говорят красные и зеленые огоньки на базе "БелГИЭ". Они же - сигнал к действию для мобильных операторов.
"Мы формируем единую базу недостатков по стране. Операторы видят недостатки и обязаны на них отреагировать. Мы мониторим все их ответы, а в последующем выполняем повторный контроль", - рассказал замначальника управления ГП "БелГИЭ" Владимир Омелюсик.
Оценить качество связи, не выходя из дома, может каждый белорус. Для этого достаточно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Хваля". В несколько кликов можно измерить уровень и качество сигнала в конкретной точке - будь это квартира, дача или офис. Результаты измерений аккумулируются на серверах "БелГИЭ". Вводить персональные данные для этого не требуется.
Зачем нужен базовый тариф. Далеко ли "бьет" мобильная вышка. Что делать, если не ловит интернет и связь. Об этом и не только рассказали в новой серии проекта "На контроле Президента".