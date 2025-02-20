Как белорусу можно оценить качество связи прямо из своего дома

Сейчас уже не представляется жизнь без гаджетов. Звонки, мессенджеры, видеосервисы, поиск данных, электронная почта - все это требует стабильного соединения.

За качеством связи в стране следит Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ". Только за 2024 год специалисты провели 28 млн измерений, начиная от скорости передачи данных и заканчивая качеством голосовой связи. Общая протяженность обследованных маршрутов составила 342 тыс. км.

Сергей Боровский, директор ГП "БелГИЭ":

"В целом связь по Беларуси является удовлетворительной, но все-таки проблемы возникают - людям не хватает скорости, потребности в трафике растут, а операторы немного не успевают за этим. В основном жалобы идут на качество передачи данных и на скорость".

О качестве связи сами за себя говорят красные и зеленые огоньки на базе "БелГИЭ". Они же - сигнал к действию для мобильных операторов.

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"Мы формируем единую базу недостатков по стране. Операторы видят недостатки и обязаны на них отреагировать. Мы мониторим все их ответы, а в последующем выполняем повторный контроль", - рассказал замначальника управления ГП "БелГИЭ" Владимир Омелюсик.

Оценить качество связи, не выходя из дома, может каждый белорус. Для этого достаточно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Хваля". В несколько кликов можно измерить уровень и качество сигнала в конкретной точке - будь это квартира, дача или офис. Результаты измерений аккумулируются на серверах "БелГИЭ". Вводить персональные данные для этого не требуется.