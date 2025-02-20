3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
Теперь интернет быстрый: как в Атолино решили проблему с плохой связью
Уютный агрогородок Атолино находится в 6 км от Минска. Здесь вокруг частные дома, природа - в общем, что еще нужно для комфортной жизни? Правильно, связь, но с ней в Атолино были проблемы.
Местные жители неоднократно писали в колл-центр с просьбой к операторам, чтобы они наладили покрытие сети. Их услышали и построили в агрогородке базовую станцию. Теперь жители Атолино отмечают быстрый интернет, хорошую связь при звонках и быструю пересылку сообщений.
Но если бы все было так просто - поставил в каждом населенном пункте вышку и купайся в радиоволнах. Однако стоимость такой станции - тысячи долларов.
Юрий Левданский:
"В среднем время строительства новой вышки занимает от 18 до 24 месяцев. Если говорить о стоимости, то она в зависимости от высотности может быть от 60 тыс. долларов до 150 тыс. Чем мы руководствуемся при выборе, где установить такую вышку? В первую очередь смотрим на место и население. Второй показатель для нас - это транзитный трафик, проще говоря, проходимость".
Кстати, нельзя просто взять и поставить базовую станцию в чистом поле. Как минимум, вышку нужно подключить к электросетям, а это масштабный проект, который требует и значительных инвестиций, и согласований.
Базовая станция, или, как говорят в народе, мобильная вышка - это не просто металлическая конструкция с антеннами, а целый комплекс оборудования, сердце которого находится в специальной аппаратной оборудования.
"Базовая станция полностью автономная и имеет свою систему питания, в которой есть группа аккумуляторных батарей. В случае пропадания питания станция переходит автоматически на питание от них. Таким образом обеспечивается бесперебойное питание от 3 до 8 часов в зависимости от нагрузки", - объяснил руководитель группы эксплуатации базовых станций Валерий Есипенок.
Если 20 лет назад на тысячу человек приходилось почти 250 сотовых телефонов (это был один из самых высоких показателей в Восточной Европе), то сегодня у каждого из нас есть смартфон и не один. В Беларуси насчитывается почти 12 млн абонентов сотовой связи, то есть у некоторых пользователей имеется несколько сим-карт.
Зачем нужен базовый тариф. Далеко ли "бьет" мобильная вышка. Что делать, если не ловит интернет и связь. Об этом и не только рассказали в новой серии проекта "На контроле Президента".
Как белорусу можно оценить качество связи прямо из своего дома
За качеством связи в стране следит Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ"
Что такое базовый тариф для связи и почему его решили ввести в Беларуси
В 2025 году обеспечить белорусское село широкополосным интернетом стало поручением Президента Беларуси Александра Лукашенко