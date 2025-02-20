Теперь интернет быстрый: как в Атолино решили проблему с плохой связью

Уютный агрогородок Атолино находится в 6 км от Минска. Здесь вокруг частные дома, природа - в общем, что еще нужно для комфортной жизни? Правильно, связь, но с ней в Атолино были проблемы.

Местные жители неоднократно писали в колл-центр с просьбой к операторам, чтобы они наладили покрытие сети. Их услышали и построили в агрогородке базовую станцию. Теперь жители Атолино отмечают быстрый интернет, хорошую связь при звонках и быструю пересылку сообщений.

Но если бы все было так просто - поставил в каждом населенном пункте вышку и купайся в радиоволнах. Однако стоимость такой станции - тысячи долларов.

Юрий Левданский, заместитель гендиректора мобильного оператора news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530be4a7-8999-4c00-be89-fa51cce7b86a/conversions/5f50d260-9384-4fd7-b4e9-09b94fd393dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530be4a7-8999-4c00-be89-fa51cce7b86a/conversions/5f50d260-9384-4fd7-b4e9-09b94fd393dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530be4a7-8999-4c00-be89-fa51cce7b86a/conversions/5f50d260-9384-4fd7-b4e9-09b94fd393dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/530be4a7-8999-4c00-be89-fa51cce7b86a/conversions/5f50d260-9384-4fd7-b4e9-09b94fd393dc-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Левданский, заместитель гендиректора мобильного оператора

Юрий Левданский:

"В среднем время строительства новой вышки занимает от 18 до 24 месяцев. Если говорить о стоимости, то она в зависимости от высотности может быть от 60 тыс. долларов до 150 тыс. Чем мы руководствуемся при выборе, где установить такую вышку? В первую очередь смотрим на место и население. Второй показатель для нас - это транзитный трафик, проще говоря, проходимость".

Кстати, нельзя просто взять и поставить базовую станцию в чистом поле. Как минимум, вышку нужно подключить к электросетям, а это масштабный проект, который требует и значительных инвестиций, и согласований.

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Базовая станция, или, как говорят в народе, мобильная вышка - это не просто металлическая конструкция с антеннами, а целый комплекс оборудования, сердце которого находится в специальной аппаратной оборудования.

"Базовая станция полностью автономная и имеет свою систему питания, в которой есть группа аккумуляторных батарей. В случае пропадания питания станция переходит автоматически на питание от них. Таким образом обеспечивается бесперебойное питание от 3 до 8 часов в зависимости от нагрузки", - объяснил руководитель группы эксплуатации базовых станций Валерий Есипенок.

Аккумуляторные батареи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4c1f5e1-83a5-4487-affb-3c2aeafee76b/conversions/0e3dd8e5-21d8-4955-91ac-cbacec7c43cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4c1f5e1-83a5-4487-affb-3c2aeafee76b/conversions/0e3dd8e5-21d8-4955-91ac-cbacec7c43cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4c1f5e1-83a5-4487-affb-3c2aeafee76b/conversions/0e3dd8e5-21d8-4955-91ac-cbacec7c43cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4c1f5e1-83a5-4487-affb-3c2aeafee76b/conversions/0e3dd8e5-21d8-4955-91ac-cbacec7c43cf-xl-___webp_1920.webp 1920w Аккумуляторные батареи

Если 20 лет назад на тысячу человек приходилось почти 250 сотовых телефонов (это был один из самых высоких показателей в Восточной Европе), то сегодня у каждого из нас есть смартфон и не один. В Беларуси насчитывается почти 12 млн абонентов сотовой связи, то есть у некоторых пользователей имеется несколько сим-карт.

Зачем нужен базовый тариф. Далеко ли "бьет" мобильная вышка. Что делать, если не ловит интернет и связь. Об этом и не только рассказали в новой серии проекта "На контроле Президента".

Как белорусу можно оценить качество связи прямо из своего дома За качеством связи в стране следит Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ" 5 часов назад