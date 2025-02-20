Что такое базовый тариф для связи и почему его решили ввести в Беларуси

Быть на связи хочется везде - и в городе, и в деревне. В 2025 году обеспечить белорусское село широкополосным интернетом стало поручением Президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом нужно не забывать и о том, что в глобальной сети можно легко запутаться, поэтому использовать ее нужно с умом.

Если раньше люди сетовали на качество звонков, то сегодня больше жалуются на скорость передачи данных. Дело в том, что с каждым годом (если не днем) увеличивается объем информации, а значит, растет и потребление услуг. Гаджеты становятся более продвинутыми - снимки и видео на обычном смартфоне выходят не хуже профессиональных. Их мы тоже хотим мгновенно отправлять и смотреть в идеальном качестве.

Какие нарушения у операторов связи выявил КГК Беларуси?

В Беларуси услуги мобильной и телефонной связи оказывают три компании. Долгое время государство поддерживало либеральные условия для их работы - контроль был минимальным, но учитывая доминирование нескольких операторов на рынке, появились некоторые проблемы.

В конце 2023 года на них обратил внимание Комитет государственного контроля Республики Беларусь. Изучение мнения граждан показало, что жалоб хватает. И касаются они не только качества связи, но и вопросов смены тарифных планов, подключения платных подписок и роуминга.

Олег Кунделев, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ddd4f2-2181-4231-baae-3ecec97c17b9/conversions/9640fe02-814f-4712-9f3c-cc26c18de41d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ddd4f2-2181-4231-baae-3ecec97c17b9/conversions/9640fe02-814f-4712-9f3c-cc26c18de41d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ddd4f2-2181-4231-baae-3ecec97c17b9/conversions/9640fe02-814f-4712-9f3c-cc26c18de41d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ddd4f2-2181-4231-baae-3ecec97c17b9/conversions/9640fe02-814f-4712-9f3c-cc26c18de41d-xl-___webp_1920.webp 1920w Олег Кунделев, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси

Олег Кунделев:

"Граждане начали активно сигнализировать в государственные органы, что подтвердилось и горячей линией, на которую в Госконтроль в 2023 году поступило 750 обращений от граждан. Основные нарекания были к стоимости и качеству оказания услуг сотовой связи, а также неосновательным подпискам и подключением к платным сервисам".

Предметно эти проблемы были озвучены в ходе проверки двух крупнейших мобильных операторов. Особое внимание специалисты КГК, МАРТ и Минсвязи уделили ценовой политике и качеству услуг. Было установлено, что компании оказывают услуги, от которых абонентам невозможно отказаться, при этом некоторые из них попросту навязывались потребителям.

Кроме того, Комитет госконтроля выяснил, что операторы обновляли тарифные планы, а старые отправляли в архив. Разумеется, стоимость автоматически повышалась - так удавалось обходить установленные ценовые ограничения.

По словам Олега Кунделева, результаты проверок позволили выявить ряд недостатков деятельности сотовых операторов. К их числу относятся недостатки в сфере ценообразования, налоговые нарушения и некачественное оказание услуг в основном в малонаселенных районах.

И нельзя сказать, что государственные органы не знали о наличии проблем либо не занимались их решением. Комитет государственного контроля выступил определенного рода катализатором, существенно ускорив все процессы. По результатам проверок главе государства были внесены предложения по разрешению проблем в сфере сотовой подвижной электросвязи.

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Что понимается под базовым тарифом для связи?

Стало понятно, что для системного решения проблем нужны законодательные изменения. Так был принят соответствующий указ Президента, который предполагает введение социального стандарта в области сотовой связи. Говоря простым языком, это введение базового тарифа, стоимость которого контролируется государством.

"Будет даваться 200 минут во все сети, 2 гигабайта мобильного интернета (передачи данных) и 50 SMS. Все это будет предоставляться по разумной цене. Ценообразование на этот тариф строго контролируется государством, применяется и строго определенный процент рентабельности", - разъяснил начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси Дмитрий Корзун.

Есть еще одна важная новация - теперь операторы значительно больше средств будут вкладывать в развитие своей инфраструктуры. Это значит, что появится больше базовых станций, и сотовую связь смогут использовать жители даже отдаленных деревень.

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"Указом определяются обязательства сотовых операторов по инвестированию в развитие сетей связи не менее 20 % прибыли, полученные от оказания услуг, а также вводится государственный социальный стандарт, который будет выглядеть как тариф с ограниченной рентабельностью с определенными услугами", - объяснил Олег Кунделев.

Правительством Беларуси также принято постановление, которое определяет минимальный срок действия тарифного плана - два года. Также операторам запрещается подключать дополнительные справочные услуги, только если сам абонент этого не пожелает.

Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8eb3e4-dc34-46dd-964b-8d68ee8ca8df/conversions/564762f6-4032-4fd5-aa8c-5e1a00273d8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8eb3e4-dc34-46dd-964b-8d68ee8ca8df/conversions/564762f6-4032-4fd5-aa8c-5e1a00273d8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8eb3e4-dc34-46dd-964b-8d68ee8ca8df/conversions/564762f6-4032-4fd5-aa8c-5e1a00273d8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8eb3e4-dc34-46dd-964b-8d68ee8ca8df/conversions/564762f6-4032-4fd5-aa8c-5e1a00273d8c-xl-___webp_1920.webp 1920w Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Как объяснила Инна Гаврильчик, с 1 апреля 2025 года вступят в силу изменения в правила оказания услуг электросвязи, в которых будет установлено, что согласие на такие услуги должно быть получено непосредственно от самого абонента. Либо путем направления абонентам сообщения оператору мобильной связи, либо проставления специальной отметки, например, в личном кабинете, который используется для получения информации от оператора связи, либо оплаты.