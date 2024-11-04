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Как белорусы будут отдыхать и работать в 2025 году, разъяснили в Минтруда
Как белорусы будут отдыхать и работать в 2025 году, разъясняет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.
В соответствии с постановлением правительства от 14 ноября 2024 года № 839, утверждены переносы рабочих дней на следующий год.
Рабочий день с 6 января (понедельник) будет перенесен на 11 января (суббота). Это означает, что у белорусов будут четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января.
Рабочий день с понедельника, 28 апреля, переносится на субботу, 26 апреля. Таким образом, в конце апреля будут три выходных дня - с 27-го по 29-е.
Рабочий день с 4 июля (пятница) будет перенесен на 12 июля (суббота). В этом случае белорусы также будут отдыхать четыре дня - с 3 по 6 июля.
Кроме того, рабочий день с пятницы, 26 декабря, переносится на субботу, 20 декабря. Таким образом, праздничные выходные с 25 по 28 декабря также продлятся четыре дня.
В Минтруда подчеркнули, что организации имеют право переносить указанные рабочие дни на другие субботы в зависимости от специфики своей деятельности.
Нерабочими днями в 2025 году станут:
1 и 2 января - Новый год, 7 января - Рождество Христово (православное Рождество),
8 марта - Международный женский день,
29 апреля - Радуница,
1 мая - Праздник труда,
9 мая - День Победы,
3 июля - День Независимости Республики Беларусь (День Республики),
7 ноября - День Октябрьской революции,
25 декабря - Рождество Христово (католическое Рождество).
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