Как белорусы будут отдыхать и работать в 2025 году, разъяснили в Минтруда

Как белорусы будут отдыхать и работать в 2025 году, разъясняет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

В соответствии с постановлением правительства от 14 ноября 2024 года № 839, утверждены переносы рабочих дней на следующий год.

Рабочий день с 6 января (понедельник) будет перенесен на 11 января (суббота). Это означает, что у белорусов будут четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января.

Рабочий день с понедельника, 28 апреля, переносится на субботу, 26 апреля. Таким образом, в конце апреля будут три выходных дня - с 27-го по 29-е.

Рабочий день с 4 июля (пятница) будет перенесен на 12 июля (суббота). В этом случае белорусы также будут отдыхать четыре дня - с 3 по 6 июля.

Кроме того, рабочий день с пятницы, 26 декабря, переносится на субботу, 20 декабря. Таким образом, праздничные выходные с 25 по 28 декабря также продлятся четыре дня.

В Минтруда подчеркнули, что организации имеют право переносить указанные рабочие дни на другие субботы в зависимости от специфики своей деятельности.