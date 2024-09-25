Как будет проходить республиканская общественно-культурная акция "Марафон единства"

Акция "Марафон единства" охватит все регионы, отправной точкой станет Молодечно.



В Минске прошла пресс-конференция, посвященная республиканской общественно-культурной акции. На вопросы журналистов отвечали участники рабочей группы и оргкомитета. "Первый информационный" показывал мероприятие в режиме реального времени.



В каждом городе запланирована двухдневная программа. Так, в Молодечно это 11-12 октября. "Первый информационный" показывал мероприятие в режиме реального времени. В каждом городе запланирована двухдневная программа. Так, в Молодечно это 11-12 октября.

Напомним, о старте акции заявил Александр Лукашенко еще в День народного единства в "Минск-Арене", отметив, что это будет марафон триединства традиций: национальной культуры, которую бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием.

Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт поделилась тем, как зарождалась идея "Марафона единства". И причем здесь Белтелерадиокомпания?

"Идея была в том, чтобы предоставить одну из лучших площадок - Дворец Республики - для выступления региональных коллективов. Это был для них толчок и мотивация показать себя, проявить в масштабах страны. Слышала очень много отзывов о тех концертах. Это были самые что ни на есть позитивные отзывы. В каждом концерте было очень много хорошего. Они все были самобытные", - отметила Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что Президент также смотрел эти концерты, которые транслировались по телеканалу "Беларусь 3". У региональных коллективов получилось проявить себя. После просмотра этих концертов Президент был под впечатлением, отмечал отдельные номера, уровень концертов, который оказался весьма высоким.



"Так и родилась идея собрать лучшее в один большой творческий проект", - поделилась подробностями Наталья Эйсмонт.