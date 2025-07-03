Как будут отмечать День Независимости в регионах Беларуси. Узнали о главных мероприятиях

В жизни каждого народа есть судьбоносные дни и события, которые становятся точкой отсчета нового этапа в истории государства и способствует единению всех граждан. Для Беларуси такой вехой является день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Именно эта историческая дата стала Днем Независимости, связав воедино святые слова - "Свобода" и "Независимость".

Брест

В городе над Бугом основная локация - Брестская крепость-герой. Наследники Победы всех поколений возложат цветы к Вечному огню. Торжественным маршем пройдут войска Брестского гарнизона. Вечером состоится большой концерт.

Могилев

Старт празднованиям в Могилеве будет дан у мемориала "Буйничское поле". Здесь состоится митинг памяти. К главному символу мемориала - каплице - лягут цветы.

Гомель

В Гомеле торжества начнутся с шествия по главной магистрали. Состоится и церемония чествования обладателей почетного звания "Человек года".

Витебск

Основные торжества в областном центре пройдут на площади Победы. К Вечному огню будут возложены цветы и венки.

Гродно