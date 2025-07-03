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Как будут отмечать День Независимости в регионах Беларуси. Узнали о главных мероприятиях
В жизни каждого народа есть судьбоносные дни и события, которые становятся точкой отсчета нового этапа в истории государства и способствует единению всех граждан. Для Беларуси такой вехой является день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Именно эта историческая дата стала Днем Независимости, связав воедино святые слова - "Свобода" и "Независимость".
Брест
В городе над Бугом основная локация - Брестская крепость-герой. Наследники Победы всех поколений возложат цветы к Вечному огню. Торжественным маршем пройдут войска Брестского гарнизона. Вечером состоится большой концерт.
Могилев
Старт празднованиям в Могилеве будет дан у мемориала "Буйничское поле". Здесь состоится митинг памяти. К главному символу мемориала - каплице - лягут цветы.
Гомель
В Гомеле торжества начнутся с шествия по главной магистрали. Состоится и церемония чествования обладателей почетного звания "Человек года".
Витебск
Основные торжества в областном центре пройдут на площади Победы. К Вечному огню будут возложены цветы и венки.
Гродно
В городе над Неманом для празднования Дня Независимости организованы десятки локаций и тематических площадок, на площади Ленина пройдет большая концертная программа. Стартует праздник с "Шествия поколений" и торжественного митинга.