Как было признано верховенство БССР, смотрите в трилогии "Тайны белорусских националистов"

"12 октября 1925 года прошла Берлинская конференция, на которой правительство БНР во главе с Александром Цвикевичем публично заявило, что признает Минск белорусским национальным центром, что советская Беларусь - это белорусское национальное государство БССР, и вокруг него должны сплачиваться все белорусские силы. Официально заявили, что правительство БНР прекращает свое существование и признает верховенство Белорусской Советской Социалистической Республики в качестве объединяющего центра для всех белорусов".