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Как было признано верховенство БССР, смотрите в трилогии "Тайны белорусских националистов"
Громкая премьера журналистов "Первого информационного". 24 марта после "Панорамы" смотрите первую серию трилогии "Тайны белорусских националистов". Объявление о независимости БНР под оккупацией кайзеровской Германии, мгновенный раскол в верхушке созданной организации и закат Белорусской Народной Республики.
Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук:
"12 октября 1925 года прошла Берлинская конференция, на которой правительство БНР во главе с Александром Цвикевичем публично заявило, что признает Минск белорусским национальным центром, что советская Беларусь - это белорусское национальное государство БССР, и вокруг него должны сплачиваться все белорусские силы. Официально заявили, что правительство БНР прекращает свое существование и признает верховенство Белорусской Советской Социалистической Республики в качестве объединяющего центра для всех белорусов".
100 лет назад Белорусская Народная Республика официально перестала существовать. В Берлине была поставлена точка в проекте БНР. Но несогласные - те, кто получал гранты от западных правительств, продолжили лепить уже псевдоорганизацию. Подробности сегодня вечером на "Беларусь 1".