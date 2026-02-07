3.73 BYN
Как Дания уничтожала коренное население Гренландии - в "Понятной политике"
Автор:Редакция news.by
Преступления без наказания и оправдания. Как Дания уничтожала коренное население Гренландии? И почему только сегодня спешит с притворными извинениями? Насильственная стерилизация и тысячи поломанных судеб: варварские методы королевства и шокирующие нарушения прав человека.
Геноцид по-датски покажет "Понятная политика". Смотрите в понедельник, 9 февраля, после "Панорамы" на "Беларусь 1".