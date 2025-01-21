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Как доставляли из Вьетнама в Беларусь боевика Веремейчика, смотрите в интервью 22 и 23 января

Два месяца назад интернет-пространство взорвалось, ведь из Вьетнама в Беларусь был депортирован Василий Веремейчик. Он участвовал в боевых действиях в Украине в составе организации, признанной в Беларуси террористической.

Белорусский боевик сбежал из Украины в Литву, затем из Литвы уже во Вьетнам. Откуда и был экстрадирован по уголовному делу. В иностранных СМИ тогда попытались поднять бурю, а беглые экстремисты хотели оседлать информационный шум ради очередной монетизации.

У журналистов появилась уникальная возможность поговорить с Веремейчиком. Конечно, все детали пока не подлежат огласке, однако каковы обстоятельства доставления Веремейчика в Беларусь? Смотрите в интервью депортированного боевика с Людмилой Гладкой 22 и 23 января в 20:35 на "Беларусь 1".

Василий Веремейчикинтервью