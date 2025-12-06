Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как финансируются западные СМИ и как отрабатывают гранты - в "Понятной политике"

Кто и для чего скупает западные СМИ? Кому они принадлежат? Как финансируются и отрабатывают гранты? Известные бренды под колпаком корпораций. Как миллиардеры управляют информацией и о чем просят писать? А также западные медиа на поводке у спецслужб.

В "Понятной политике" речь пойдет о карманных СМИ и мнимой свободе слова. Смотрите в понедельник, 8 декабря, после "Панорамы".

Понятная политика