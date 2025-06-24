Как герои готовились к Параду Победы 1945 года и кто в нем принимал участие

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed149f53-e4bf-48d8-95fb-f8262b1afd71/conversions/1cd0b707-665c-41a9-87f8-ea56cfd91b52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed149f53-e4bf-48d8-95fb-f8262b1afd71/conversions/1cd0b707-665c-41a9-87f8-ea56cfd91b52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed149f53-e4bf-48d8-95fb-f8262b1afd71/conversions/1cd0b707-665c-41a9-87f8-ea56cfd91b52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed149f53-e4bf-48d8-95fb-f8262b1afd71/conversions/1cd0b707-665c-41a9-87f8-ea56cfd91b52-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся легендарный Парад Победы - исторический итог почти 4 лет войны. Он остается одним из самых значимых событий в истории, о деталях которого рассказали в фильме"Парад Победителей".

Идею о красивом завершении войны высказал Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами СССР Иосиф Сталин 15 мая 1945 года. И приказ о проведении парада появился в газетах 22 июня 1945 года - в годовщину начала войны. Эту трагическую дату в СССР помнил каждый. И вот– утешение. Парад – явление символическое, об этом в 1945-м крепко помнили.

Когда было торжественное собрание и обед в Кремле 24 мая, он (Иосиф Сталин - прим. ред.) собрал военачальников и сказал: "Надо провести парад". Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (Москва)

Для подготовки, по словам Михаила Мягкова, требовалось два месяца, но было приказано справиться за месяц.

Михаил Мягков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/182fe35c-f831-4146-8b38-76fc97eb8e87/conversions/92fd2293-b184-40b4-a026-7430850358f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/182fe35c-f831-4146-8b38-76fc97eb8e87/conversions/92fd2293-b184-40b4-a026-7430850358f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/182fe35c-f831-4146-8b38-76fc97eb8e87/conversions/92fd2293-b184-40b4-a026-7430850358f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/182fe35c-f831-4146-8b38-76fc97eb8e87/conversions/92fd2293-b184-40b4-a026-7430850358f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Научный директор также рассказал об отборе на парад: "Конечно же, это должны быть воины-герои, имеющие ордена, медали. Кстати, было такое указание - не меньше 176 см роста. Понятное дело, что в армии героями были люди разного возраста и роста. Поэтому было достаточно много исключений".

Солдаты занимались строевой подготовкой по 8 ч в день 6 дней в неделю, маршируя по песку. После таких тренировок шагать по брусчатке было одно удовольствие.

"Днем мы не занимали московские улицы, а выходили вечером и даже ночью тренировались", - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы (Волгоград) Александр Колотушкин.

"В шествии участвовали и фронтовые собаки, - отметил Михаил Мягков. - Было более 200 собак, в том числе Джульбарс - та собака, которая обезвредила тысячи вражеских мин. Были собаки, которые выносили раненых".

Одним из ключевых моментов на параде стало низвержение вражеских знамен и штандартов. Более 200 трофейных флагов были брошены к подножию мавзолея, что символизировало окончательную победу над врагом. Этот ритуал имел глубокие исторические корни и был знаком того, что мы разбили сильнейшую армию в мире.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f88c9a7-515e-434d-8b2d-4ae9c84f63cb/conversions/2d5df255-7234-4bf6-8d16-173df28de11a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f88c9a7-515e-434d-8b2d-4ae9c84f63cb/conversions/2d5df255-7234-4bf6-8d16-173df28de11a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f88c9a7-515e-434d-8b2d-4ae9c84f63cb/conversions/2d5df255-7234-4bf6-8d16-173df28de11a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f88c9a7-515e-434d-8b2d-4ae9c84f63cb/conversions/2d5df255-7234-4bf6-8d16-173df28de11a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Безопасность обеспечивали лучшие: сотрудники СМЕРШ тщательно отбирали участников, а бойцы дивизии Дзержинского охраняли площадь парада, в котором участие принимали 35 тыс. человек, 249 генералов, 24 маршала, более 200 фронтовых собак и сотни единиц техники, включая легендарные танки Т-34 и ИС-2.

Легендарный парад продолжался 2 часа. По Красной площади прошли тысячи военнослужащих. Но дальше Васильевского спуска они не пошли. Там солдат уже ждали жители города. Людей в форме весь день буквально носили на руках. А вечером небо озарили вспышки салюта.