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Как герои готовились к Параду Победы 1945 года и кто в нем принимал участие
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся легендарный Парад Победы - исторический итог почти 4 лет войны. Он остается одним из самых значимых событий в истории, о деталях которого рассказали в фильме"Парад Победителей".
Идею о красивом завершении войны высказал Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами СССР Иосиф Сталин 15 мая 1945 года. И приказ о проведении парада появился в газетах 22 июня 1945 года - в годовщину начала войны. Эту трагическую дату в СССР помнил каждый. И вот– утешение. Парад – явление символическое, об этом в 1945-м крепко помнили.
Когда было торжественное собрание и обед в Кремле 24 мая, он (Иосиф Сталин - прим. ред.) собрал военачальников и сказал: "Надо провести парад".
Для подготовки, по словам Михаила Мягкова, требовалось два месяца, но было приказано справиться за месяц.
Научный директор также рассказал об отборе на парад: "Конечно же, это должны быть воины-герои, имеющие ордена, медали. Кстати, было такое указание - не меньше 176 см роста. Понятное дело, что в армии героями были люди разного возраста и роста. Поэтому было достаточно много исключений".
Солдаты занимались строевой подготовкой по 8 ч в день 6 дней в неделю, маршируя по песку. После таких тренировок шагать по брусчатке было одно удовольствие.
"Днем мы не занимали московские улицы, а выходили вечером и даже ночью тренировались", - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы (Волгоград) Александр Колотушкин.
"В шествии участвовали и фронтовые собаки, - отметил Михаил Мягков. - Было более 200 собак, в том числе Джульбарс - та собака, которая обезвредила тысячи вражеских мин. Были собаки, которые выносили раненых".
Одним из ключевых моментов на параде стало низвержение вражеских знамен и штандартов. Более 200 трофейных флагов были брошены к подножию мавзолея, что символизировало окончательную победу над врагом. Этот ритуал имел глубокие исторические корни и был знаком того, что мы разбили сильнейшую армию в мире.
Безопасность обеспечивали лучшие: сотрудники СМЕРШ тщательно отбирали участников, а бойцы дивизии Дзержинского охраняли площадь парада, в котором участие принимали 35 тыс. человек, 249 генералов, 24 маршала, более 200 фронтовых собак и сотни единиц техники, включая легендарные танки Т-34 и ИС-2.
Легендарный парад продолжался 2 часа. По Красной площади прошли тысячи военнослужащих. Но дальше Васильевского спуска они не пошли. Там солдат уже ждали жители города. Людей в форме весь день буквально носили на руках. А вечером небо озарили вспышки салюта.
Такой парад случается один раз в тысячу лет. А о деталях его проведения смотрите в фильме "Парад Победителей".