Как государство наводит порядок в белорусских глубинках? Смотрите в проекте "На контроле Президента"

Белорусам должно быть одинаково комфортно жить и работать вне зависимости от региона, на этом не раз акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Строгий контроль за благоустройством и наведением порядка на земле обеспечивает необходимые условия для труда, а также для развития торговли и туризма. Чем сегодня живут белорусские глубинки, смотрите в новой серии "На контроле Президента".