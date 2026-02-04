Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Как государство наводит порядок в белорусских глубинках? Смотрите в проекте "На контроле Президента"

Белорусам должно быть одинаково комфортно жить и работать вне зависимости от региона, на этом не раз акцентировал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Строгий контроль за благоустройством и наведением порядка на земле обеспечивает необходимые условия для труда, а также для развития торговли и туризма. Чем сегодня живут белорусские глубинки, смотрите в новой серии "На контроле Президента".

Смотрите 5 февраля вечером после "Панорамы".

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

На контроле Президента