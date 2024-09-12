Как государство строит маршруты в дальние уголки Беларуси, пока частные перевозчики "снимают сливки"

В Беларуси уже который год жители Ганцевичей ждут прямого автобусного маршрута, который позволил бы доехать до областного центра. Для местных это решило бы не одну проблему, например, добраться в больницу. К слову, Ганцевичи остаются единственным райцентром области, у которого отсутствует прямое автобусное сообщение с Брестом.

За следующий год там постараются найти возможность открыть прямой автобусный маршрут. Пока наладили связь между пунктами через Барановичи. Отсюда логистика выстроена и до Бреста, и до Минска рукой подать.

Транспортное сообщение в Беларуси | Новые маршруты | Комфортные автобусы Удобство, комфорт и безопасность для пассажиров без ущерба для экологии. В стране ускоренно обновляется парк общественного транспорта. Только в Минской области в прошлом году плюс 77 автобусов. В этом заменят ещё 146 — ставка на большую вместимость. - Как выполняются поручения Лукашенко? 19.09.2024 23:00

Там же внедряют и технологии для комфорта пассажиров. В Барановичах одними из первых установили терминалы для покупки билетов на пригородных и междугородних маршрутах. До конца года установят 17 аппаратов, причем не только на автовокзале, но и на конечных остановках на выезде из города. Скоро билеты будут доступны и на новый рейс в Ганцевичи. Его запустил местный автопарк. Выходить на этот маршрут частные перевозчики не решились. Маржа не та.

Игорь Шестак, первый замдиректора ОАО "Автобусный парк г. Барановичи":

"Сегодня они просто хотят, скажем так, снять сливки с каких-то пассажирообразующих маршрутов. А вот такие города, отдаленные, которые не имеют пассажирообразующих каких-то отдельных населенных пунктов, им невыгодны. И сегодня мы берем на себя эту нагрузку. Я не скажу, что это приносит нам какой-то доход, рентабельность. Ну, по крайней мере, это социальное направление, и мы его выполняем".

Барановичский автопарк - это 34 маршрута по городу, порядка 45 тыс. рейсов в месяц, около 3 млн пассажиров, плюс пригород. В штате 0,5 тыс. человек, большая часть из них - водители. Показательно, что вакансий нет. Спрашивают строго, но и поощряют за качество.