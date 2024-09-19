Транспортное сообщение в Беларуси | Новые маршруты | Комфортные автобусы 19.09.2024

Удобство, комфорт и безопасность для пассажиров без ущерба для экологии. В стране ускоренно обновляется парк общественного транспорта. Только в Минской области в прошлом году плюс 77 автобусов. В этом заменят ещё 146 — ставка на большую вместимость. - Как выполняются поручения Лукашенко?