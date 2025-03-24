Как Всебелорусский съезд 1917 года стал первой попыткой создать белорусскую государственность

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Минский городской театр (сегодня это Национальный академический театр имени Янки Купалы) стал знаковым местом в истории белорусской государственности.

Здесь в декабре 1917 года прошел I Всебелорусский съезд. Его проведение было согласовано с центральными властями советской России. Из казны на эти цели даже выделили деньги - 50 тыс. рублей. Этот съезд курировал нарком по делам национальностей Иосиф Сталин по прямому поручению Владимира Ленина.

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Тогда судьбу Беларуси решали представители всех губерний и уездов, земств и городских управ, уполномоченные партий и беспартийные горожане, деятели культуры и науки, рабочие и крестьяне.

В первый день съезда, 5 декабря, были зарегистрированы лишь 300 делегатов. Официальное открытие форума прошло через два дня - 7 числа. Всего же за время проведения (а съезд длился до 18 декабря) его участниками стали 1872 делегата, из них 1167 - с правом решающего голоса. Представители и уполномоченные работали по секциям и фракциям, проводили заседания и дискутировали.

Необходимо было создать органы власти на советской основе, но белорусские. Фактически реализовать идею белорусской национальной государственности на советской основе. Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук

Всебелорусский съезд - это первая попытка провозглашения Беларуси как самостоятельного государства, стремление превратить новации социальных практик в надежную структуру общества. Или, как сказали бы сегодня, попытка сформировать институт государственного управления. По сути, I Всебелорусский съезд, который консолидировал белорусов во имя будущего страны, стал прообразом форума народовластия современности - Всебелорусского народного собрания.

После проведения в Минске в 1917 году Всебелорусского съезда в Национальном архиве Беларуси остались храниться уникальные документы того времени - это дела со штампом "особо ценные". В них собраны протоколы заседаний, доклады, результаты голосований и резолюции - подлинники о работе I Всебелорусского съезда.

Факт Кабинетские - это земли императорской фамилии, которые управлялись Кабинетом его Императорского Величества.

За время работы делегаты подготовили и приняли итоговую резолюцию, согласно которой из участников форума должны были создать орган - своеобразную администрацию, которая бы руководила краем и была в тесной связи с правительством Советской России.

"На Всебелорусском съезде приняли решение о создании белорусских органов власти, но на советской основе. Естественно, Областной исполнительный комитет советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта не хотел утрачивать власть на этой территории. И под предлогом, что на съезде сделали контрреволюционные заявления, разогнал его", - рассказал Вячеслав Данилович.

О роспуске съезда объявил комиссар по военным делам Николай Кривошеин. Голосование по резолюции проходило уже в момент разгона, поэтому к процессам государственного строительства так и не приступили. Но главным итогом форума стало то, что белорусская национальная элита осознала право нации на государственность, при этом большевики во главе с Александром Мясниковым и Вильгельмом Кнориным (на тот момент занимал пост секретаря Центрального бюро Коммунистической партии большевиков) называли белорусскую государственность "республиканской химерой". После насильственного прекращения форума вооруженная охрана задержала 27 участников съезда. Позже, по личному распоряжению Сталина, их отпустили.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/326ce753-444d-4a1e-8274-4d4e291d142f/conversions/5afb8fd0-e3dc-43df-90e7-277bb71099a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/326ce753-444d-4a1e-8274-4d4e291d142f/conversions/5afb8fd0-e3dc-43df-90e7-277bb71099a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/326ce753-444d-4a1e-8274-4d4e291d142f/conversions/5afb8fd0-e3dc-43df-90e7-277bb71099a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/326ce753-444d-4a1e-8274-4d4e291d142f/conversions/5afb8fd0-e3dc-43df-90e7-277bb71099a0-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор

Игорь Марзалюк:

"Часть возмущенных представителей этого съезда отправилась искать правду в Совнарком, а также разъяснять свою позицию, и в результате чего был создан Белорусский национальный комитет - Белнацком. Позже именно Белнацком сделал все возможное и невозможное для установления белорусской государственности на советской основе".

Евсей Канчер - один из организаторов Всебелорусского съезда, который после разгона форума встречался со Сталиным и Лениным. Председатель Совнаркома, узнав о минских событиях, заявил: "Товарищи, начатое дело с БССР, продолжайте".

От первого Всебелорусского съезда до первого Всебелорусского собрания прошло почти 80 лет, но цели и задачи у делегатов были весьма схожи - построить сильное независимое государство. Да и площадки проведения форумов народовластия (театр Янки Купалы и Дворец Республики) теперь находятся друг напротив друга. Их разделяет лишь проспект Независимости - главная магистраль столицы суверенной страны.