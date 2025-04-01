Как Ивашкевич удваивал свою прибыль и почему его экстремистский бизнес страдает от текучки кадров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d1b76b7-c1c5-4bc8-8de1-89ec661e6a74/conversions/ae9ef386-db81-47bf-960c-99a4f2391170-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d1b76b7-c1c5-4bc8-8de1-89ec661e6a74/conversions/ae9ef386-db81-47bf-960c-99a4f2391170-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d1b76b7-c1c5-4bc8-8de1-89ec661e6a74/conversions/ae9ef386-db81-47bf-960c-99a4f2391170-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d1b76b7-c1c5-4bc8-8de1-89ec661e6a74/conversions/ae9ef386-db81-47bf-960c-99a4f2391170-xl-___webp_1920.webp 1920w

Деятельность Белорусского расследовательского центра контролируется Агентством по международному развитию США (USAID). Финансируется и контролируется, но приставлен и фонд-посредник между заказчиком и исполнителем - Chemonics. Они закупают оборудование. В любой момент могут нагрянуть с проверкой. Проект называется "Шерлок Холмс для Беларуси". Вот интересный пункт из него:

"Агентство по международному развитию США сохраняет за собой право прекратить деятельность по гранту в одностороннем порядке, если в любое время определит, что такая помощь не будет в национальных интересах Соединенных Штатов".

Как Ивашкевич удваивал свою прибыль и почему его экстремистский бизнес страдает от текучки кадров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f737d5f-117c-40d6-bc64-829696051357/conversions/4ee6edcf-eafd-4bca-9403-e4cb1d0c4d5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f737d5f-117c-40d6-bc64-829696051357/conversions/4ee6edcf-eafd-4bca-9403-e4cb1d0c4d5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f737d5f-117c-40d6-bc64-829696051357/conversions/4ee6edcf-eafd-4bca-9403-e4cb1d0c4d5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f737d5f-117c-40d6-bc64-829696051357/conversions/4ee6edcf-eafd-4bca-9403-e4cb1d0c4d5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Шерлок Холмс для Беларуси" в национальных интересах США. Иными словами, Белорусский расследовательский центр работает в интересах Штатов. Тут же указывается, что USAID приставит к Белорусскому расследовательскому центру руководителя Chemonics.

В документе много страниц, много пунктов и требований. Но к главному. Рамки реализации сентябрь 2022 - март 2023.Сумма составляет 149 085 евро плюс 6089 евро, но в натуральном виде. План-задание размещен на странице 23. 6 оригинальных расследований о коррупции, 26 коротких видеороликов о борьбе с фейками, 24 сатирических шоу, 6 специальных репортажей. Общий же финансовый запрос бизнеса Ивашкевича 1 млн долларов в год. Это уже следует из письма донорам от 2022 года, когда финансирование сократилось.

Как Ивашкевич удваивал свою прибыль и почему его экстремистский бизнес страдает от текучки кадров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb23c79c-f742-4a18-9e19-f77afe7003ac/conversions/7ed7c322-73e7-46cd-869e-29e4273ed770-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb23c79c-f742-4a18-9e19-f77afe7003ac/conversions/7ed7c322-73e7-46cd-869e-29e4273ed770-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb23c79c-f742-4a18-9e19-f77afe7003ac/conversions/7ed7c322-73e7-46cd-869e-29e4273ed770-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb23c79c-f742-4a18-9e19-f77afe7003ac/conversions/7ed7c322-73e7-46cd-869e-29e4273ed770-xl-___webp_1920.webp 1920w

Последние пару лет бизнес Ивашкевича страдает от текучки кадров. Команда иностранной экстремистской организации сегодня - это украинцы и россияне. Во главе Ивашкевич. Заместитель директора - Александр Востров, гражданин России. Редактор материалов - украинец Максим Савчук, работающий также на "Радио Свобода". Алена Чернявская - ныне ведущая одной из программ.

Существенная часть команды, кто бежал за Ивашквичем в 2021 году, сегодня не с Ивашкевичем.

"Люди уходят из профессии в том числе по финансовым причинам. Они привыкли к определенному жизненному стандарту в Беларуси. Стоимость жизни во многих случаях намного выше, даже если вы возьмете Киев, не говоря уже о Варшаве. Лучшие журналисты испытывают искушение оставить профессию из-за финансовых затруднений. И это явно делает нас слабее в конкуренции с белорусскими государственными СМИ, особенно с российскими СМИ", - сказал Станислав Ивашкевич.

Люди уходят, но не из профессии. И хотя, конечно, финансирование Америкой и Европой упало, главной причиной является все же нежелание работать под Ивашкевичем. Во-первых, из-за денег, уж очень неохотно он делится грантовыми. Во-вторых, редакционная политика - жесткие рамки цензуры.

Как Ивашкевич удваивал свою прибыль и почему его экстремистский бизнес страдает от текучки кадров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15205d50-03f9-44d4-936c-8a6780d2f34f/conversions/7da0e49e-0b04-4604-a2f8-5a204d61c8f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15205d50-03f9-44d4-936c-8a6780d2f34f/conversions/7da0e49e-0b04-4604-a2f8-5a204d61c8f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15205d50-03f9-44d4-936c-8a6780d2f34f/conversions/7da0e49e-0b04-4604-a2f8-5a204d61c8f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15205d50-03f9-44d4-936c-8a6780d2f34f/conversions/7da0e49e-0b04-4604-a2f8-5a204d61c8f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отщепенцы Ольга Альхименко, Ксения Вязниковцева, Алексей Карпеко создали собственную структуру, по сути конкурента бизнесу Ивашкевича - "Бюро Медиа". Если б денег действительно крутилось мало, конкурент у Ивашкевича бы не появился. Анна Голета и Арина Малиновская покинули БРЦ, и остались при "Белсате".

Ивашкевич получал заказы на создание продукции от европейцев в одну свою фирму, продавал их экстремистскому польскому "Белсату" через другую, так удавалось дважды и более получить выгоду от создания одного и того же продукта. Как утверждает Ивашкевич, в письмах для рассылки донорам, которые ставили вопрос, почему за один продукт приходится платить дважды, финансируя и БРЦ, и "Белсат", он отмечал, что "Белсат" действительно львиную долю своего бюджета тратит на БРЦ.

Как Ивашкевич удваивал свою прибыль и почему его экстремистский бизнес страдает от текучки кадров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eeb2cea-eb56-4242-bfb4-5ab35ff90879/conversions/c6f0786c-5258-4b9c-8643-fdd38a569987-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eeb2cea-eb56-4242-bfb4-5ab35ff90879/conversions/c6f0786c-5258-4b9c-8643-fdd38a569987-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eeb2cea-eb56-4242-bfb4-5ab35ff90879/conversions/c6f0786c-5258-4b9c-8643-fdd38a569987-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eeb2cea-eb56-4242-bfb4-5ab35ff90879/conversions/c6f0786c-5258-4b9c-8643-fdd38a569987-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта схема была отточена не только с Ивашкевичем, когда сотрудник, оформленный в польском "Белсате", имея свой бизнес, продавал продукт самому "Белсату", причем используя при создании технику и ресурсы польского ТВП.