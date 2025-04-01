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Как Ивашкевич удваивал свою прибыль и почему его экстремистский бизнес страдает от текучки кадров
Деятельность Белорусского расследовательского центра контролируется Агентством по международному развитию США (USAID). Финансируется и контролируется, но приставлен и фонд-посредник между заказчиком и исполнителем - Chemonics. Они закупают оборудование. В любой момент могут нагрянуть с проверкой. Проект называется "Шерлок Холмс для Беларуси". Вот интересный пункт из него:
"Агентство по международному развитию США сохраняет за собой право прекратить деятельность по гранту в одностороннем порядке, если в любое время определит, что такая помощь не будет в национальных интересах Соединенных Штатов".
"Шерлок Холмс для Беларуси" в национальных интересах США. Иными словами, Белорусский расследовательский центр работает в интересах Штатов. Тут же указывается, что USAID приставит к Белорусскому расследовательскому центру руководителя Chemonics.
В документе много страниц, много пунктов и требований. Но к главному. Рамки реализации сентябрь 2022 - март 2023.Сумма составляет 149 085 евро плюс 6089 евро, но в натуральном виде. План-задание размещен на странице 23. 6 оригинальных расследований о коррупции, 26 коротких видеороликов о борьбе с фейками, 24 сатирических шоу, 6 специальных репортажей. Общий же финансовый запрос бизнеса Ивашкевича 1 млн долларов в год. Это уже следует из письма донорам от 2022 года, когда финансирование сократилось.
Последние пару лет бизнес Ивашкевича страдает от текучки кадров. Команда иностранной экстремистской организации сегодня - это украинцы и россияне. Во главе Ивашкевич. Заместитель директора - Александр Востров, гражданин России. Редактор материалов - украинец Максим Савчук, работающий также на "Радио Свобода". Алена Чернявская - ныне ведущая одной из программ.
Существенная часть команды, кто бежал за Ивашквичем в 2021 году, сегодня не с Ивашкевичем.
"Люди уходят из профессии в том числе по финансовым причинам. Они привыкли к определенному жизненному стандарту в Беларуси. Стоимость жизни во многих случаях намного выше, даже если вы возьмете Киев, не говоря уже о Варшаве. Лучшие журналисты испытывают искушение оставить профессию из-за финансовых затруднений. И это явно делает нас слабее в конкуренции с белорусскими государственными СМИ, особенно с российскими СМИ", - сказал Станислав Ивашкевич.
Люди уходят, но не из профессии. И хотя, конечно, финансирование Америкой и Европой упало, главной причиной является все же нежелание работать под Ивашкевичем. Во-первых, из-за денег, уж очень неохотно он делится грантовыми. Во-вторых, редакционная политика - жесткие рамки цензуры.
Отщепенцы Ольга Альхименко, Ксения Вязниковцева, Алексей Карпеко создали собственную структуру, по сути конкурента бизнесу Ивашкевича - "Бюро Медиа". Если б денег действительно крутилось мало, конкурент у Ивашкевича бы не появился. Анна Голета и Арина Малиновская покинули БРЦ, и остались при "Белсате".
Ивашкевич получал заказы на создание продукции от европейцев в одну свою фирму, продавал их экстремистскому польскому "Белсату" через другую, так удавалось дважды и более получить выгоду от создания одного и того же продукта. Как утверждает Ивашкевич, в письмах для рассылки донорам, которые ставили вопрос, почему за один продукт приходится платить дважды, финансируя и БРЦ, и "Белсат", он отмечал, что "Белсат" действительно львиную долю своего бюджета тратит на БРЦ.
Эта схема была отточена не только с Ивашкевичем, когда сотрудник, оформленный в польском "Белсате", имея свой бизнес, продавал продукт самому "Белсату", причем используя при создании технику и ресурсы польского ТВП.
В телефильме "Изнанка" рассмотрели самые интересные контракты по грантам, счета-фактуры и гонорарные ведомости экстремистских организаций.