Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности

То, что обсуждалось в эти дни в Минске, важно не только для европейских стран, но и для США. Они вовлечены в большое количество вооруженных конфликтов. Более того, мы практически находимся в состоянии ядерной войны. Особенно важен этот вопрос сейчас, когда в США идет электоральная кампания. Есть несколько путей, как разрешить эту ситуацию. Об этом мы говорили в Минске, как найти выход из такого положения. Ответы на этот вопрос я хочу привезти в США, потому что это волнует американцев. Важно увидеть, что можно идти путем гармоничным в международных отношениях, избегая конфликтов и столкновений.