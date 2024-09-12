3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
Главное событие недели - II Минская международная конференция по евразийской безопасности. Белорусская площадка объединила около 600 участников.
Это представители стран СНГ, ОБСЕ, ШОС, руководители ряда международных организаций, эксперты - всего более 40 стран. Во время большого диалога гости делились мнениями, как Евразии строить свое будущее в условиях постоянных вызовов.
Уильям Джонс, экс-руководитель Вашингтонского бюро новостной службы Eir News Service (США):
То, что обсуждалось в эти дни в Минске, важно не только для европейских стран, но и для США. Они вовлечены в большое количество вооруженных конфликтов. Более того, мы практически находимся в состоянии ядерной войны. Особенно важен этот вопрос сейчас, когда в США идет электоральная кампания. Есть несколько путей, как разрешить эту ситуацию. Об этом мы говорили в Минске, как найти выход из такого положения. Ответы на этот вопрос я хочу привезти в США, потому что это волнует американцев. Важно увидеть, что можно идти путем гармоничным в международных отношениях, избегая конфликтов и столкновений.
"Главное, чтобы мы стали слышать друг друга. Вообще Запад перестал быть нашим контрагентом. Теперь это те страны (для Союзного государства), с которыми можно налаживать партнерские отношения. Таких стран очень много, начиная с Китая и Индии и продолжая странами Ближнего и Среднего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки. Мы им недодавали своего внимания", - заключил политолог из России Дмитрий Тренин.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов