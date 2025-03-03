Как изменится Уголовный кодекс Беларуси с 3 марта

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В Беларуси провели гуманизацию наказаний. Санкции более чем по 60 составам преступлений дополнены альтернативными видами наказаний. Изменения в Уголовный кодекс вступают в силу с 3 марта.

Снижены сроки наказаний. Более защищены несовершеннолетние. Ряд изменений - по вопросам возбуждения уголовных дел по ДТП, снизился порог наказания по наркостатье.

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

"В частности, в отношении женщин, совершивших впервые преступление незначительное, теперь лишение свободы не будет назначаться, также в отношении одиноких мужчин, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет, если они впервые совершили нетяжкое преступление. То же касается несовершеннолетних и инвалидов I группы. За исключением экстремистских преступлений и преступлений против личности".

Лица, освободившиеся из мест заключения, обязаны с 3 марта официально устроиться на работу. Иначе их ждет наказание.

Согласно Уголовному кодексу, в который внесли изменения, теперь требуется обязательное трудоустройство судимых. Милиция помогает с поиском работы. Правоохранители дают рекомендацию будущему работодателю, так как зачастую из-за судимости работников не хотят брать. К примеру, по Минскому району в базах по поиску сотрудников - больше 6 тыс. вакансий, не имеющих требований к специальности. Было бы желание, а работа найдется.

Игорь Кадушкин, начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Миноблисполкома:

"Раньше, если мы их вызывали, проводили профилактические беседы, в некоторой степени их это ослабляло, и они чувствовали, что им за это ничего не будет, никакого наказания все равно не последует, то теперь эти времена закончились".

Такая занятость понижает криминогенную обстановку и рецидивы преступлений, а также повышает вклад в экономику.