Как КГК борется с необоснованным посредничеством - ответы в проекте "На контроле Президента"

Комитет госконтроля Беларуси продолжает борьбу с необоснованным посредничеством. Только за 2024 год ведомством выявлено 76 таких преступлений. Деньги должны не оседать в карманах, а идти на развитие страны.

С теми, кто готов наживаться на нечестных сделках и приносить вред нашей экономике, разговор короткий. 17 апреля расскажем об этом подробно в новой серии проекта "На контроле Президента".