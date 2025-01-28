Как международные наблюдатели отреагировали на высокую явку молодежи во время выборов

В Беларуси во время выборов Президента работали 486 международных наблюдателей. Большой интерес был и со стороны молодежных структур. Так, представители общественной организации "Молодежь за брак и семью" из Швейцарии в качестве наблюдателей в Беларуси не впервые.

Член Совета Республики, первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов встретился с коллегами обсудить особенности электоральной кампании. Международные коллеги были под впечатлением от четкой гражданской позиции молодежи и вовлеченности в общественно-политические процессы.

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Прозрачность и уровень явки белорусской молодежи на выборах - это результаты. Многие наблюдатели это отмечали как пример для подражания для проведения электоральных процессов и в их государствах, в том числе и стран ЕС. Такой результат не мог быть достигнут лишь во время подготовки электорального цикла. Это все итоги планомерной работы с молодежью на протяжении 3-5 лет, а целых 30 лет, когда уровень самосознания молодых людей позволяет говорить о том, что молодежь определяет свой выбор и несет за него ответственность. 95 % - это яркая цифра пришедших впервые голосующих граждан Беларуси, она говорит о возросшей политической культуре".