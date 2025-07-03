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Как минчане и гости столицы празднуют День Независимости
Автор:Александра Гойтан
В атмосферу празднования Дня Независимости у Дворца спорта уже погрузилась съемочная группа "Первого информационного".
В праздничной концепции заявлено воссоздание самобытной летописи Минска - в декоре, музыке, искусстве и героических образах. Насколько это удалось с первых аккордов 3 Июля, подробнее смотрите в видео.
В Минске насыщенная праздничная программа подготовлена в каждом районе. В городском антураже и эколокациях созданы 18 площадок. Состоятся концерты, семейные фестивали, выставки, спортивные конкурсы - афиша широкая и разнообразная.