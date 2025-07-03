Как минчане и гости столицы празднуют День Независимости

В атмосферу празднования Дня Независимости у Дворца спорта уже погрузилась съемочная группа "Первого информационного".

В праздничной концепции заявлено воссоздание самобытной летописи Минска - в декоре, музыке, искусстве и героических образах. Насколько это удалось с первых аккордов 3 Июля, подробнее смотрите в видео.