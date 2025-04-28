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Как молодому подпольщику Кедышко удалось подорвать трамвай, полный фашистов
Организационные моменты создания минского подполья изложены в первом протоколе Минского городского подпольного комитета КПБ, был избран комитет в составе 3 человек, определены организационные структуры.
Серкетарем подпольного комитета стал Исай Казинец. В декабре 1941 года был создан военный совет партизанского движения, который возглавил бывший офицер Красной Армии Рогов. В него вошли еще Иван Белов и Петр Антохин. Завербованный Абвером, Рудзянко был внедрен в подпольный комитет. Ему стало известно о готовящемся в лагере для военнопленных восстании, которое было намечено на 4 января 1942 года.
"На территории городка, где находился лазарет, находился склад с оружием. Вы представляете, что склад с оружием различными путями вынесли оттуда. Он плохо охранялся, был типа дощатого сарая и все это оружие было вынесено и в лазарет, и в лагеря военнопленных, которые были напротив парка Челюскинцев, сегодня это пересечение улицы Толбухина и проспекта Независимости", - рассказал историк спецслужб Александр Кислицкий.
В планах у подпольщиков был захват комендатуры, была подготовлена боевая группа.
"Немцы упредили это восстание, оно было не допущено. Предварительно были задержаны и подпольщики, и военнопленные. В документах есть информация, что до 1 тыс. человек были расстреляны", - отметил историк спецслужб Алексей Васильев.
Завербован был не только Рудзянко. На связи с сотрудником Абвера Ганзеном было около 20 агентов. Тыловая война в Минске - это противоборство подпольщиков с разведывательными и контрразведывательными органами нацистской Германии.
Имена многих агентов выявили подпольщики. В одной из типографий нацисты печатали сверхсекретную литературу. Была выставлена охрана, посторонних не подпускали. Печатник Воронов и электромонтер Попко смогли добыть книгу.
"Как оказалось при ее изучении, это оказался список лиц из советских граждан, завербованными контрразведывательных органов Германии и направленных в советский тыл. В этом списке было, по одним данным, было 2,4 тыс. фамилий, по другим данным эта цифра была более 4 тыс.", - поделился историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев.
Книга доставлена в Москву в 4-й отдел, что сыграло огромную роль в деле раскрытия 4,2 тыс. немецких шпионов и диверсантов, находящихся в советском тылу.
"В июне 1946 года Народный комиссариат государственной безопасности БССР за год после Великой Победы констатировал, что удалась выявить 235 резидентур нацистских спецслужб на территории Беларуси", - подчеркнул первый замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.
Но и подпольщики внедрялись в органы оккупационной администрации, устраивались на работу в полицию, на хлебозавод, электростанцию, городскую управу.
Преимущество парней - они местные, хорошо знают территорию - тропинки, подвалы, крыши. Им легко скрыться дворами. Молодые ребята отважные и смелые. На их счету несколько громких диверсий Минска.
"Фашисты открыли трамвай только для немцев, там только офицеры ездили в этом трамвае. Кедышко переоделся в немецкую форму офицера, зашел смело в трамвай, в чемоданчике у него была взрывчатка, магнитные мины. Он поставил чемодан под лавку, проехал пару остановок, вышел", - рассказал историк спецслужб Александр Кислицкий.
Кедышко было только 20. Выдержка у парня железная, как у опытного бойца. Трамвай взорвался через пять минут, погибли десятки нацистов.
На след Кедышко долгое время не могли выйти ни гестаповцы, ни СД, ни Абвер. Но нашелся предатель. Николая пришли арестовывать, но ему удалось скрыться. Он убежал через окно и несколько дней прятался в трубе Антоновского хлебозавода.
Кедышко предлагали уйти в партизаны, но он остался в Минске. Впереди 7 ноября, надо показать оккупантам, кто в городе хозяин, готовил диверсию. Но на конспиративной квартире на Московском шоссе была засада. Он отстреливался, получил ранение. Живым не сдался.
История минского подполья - это не только эпопея о героизме и сопротивлении, но и о трагедиях, предательстве и до сих пор не раскрытых тайнах. Подробности смотрите в фильме "Минское подполье".