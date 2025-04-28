Как молодому подпольщику Кедышко удалось подорвать трамвай, полный фашистов

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Организационные моменты создания минского подполья изложены в первом протоколе Минского городского подпольного комитета КПБ, был избран комитет в составе 3 человек, определены организационные структуры.

Серкетарем подпольного комитета стал Исай Казинец. В декабре 1941 года был создан военный совет партизанского движения, который возглавил бывший офицер Красной Армии Рогов. В него вошли еще Иван Белов и Петр Антохин. Завербованный Абвером, Рудзянко был внедрен в подпольный комитет. Ему стало известно о готовящемся в лагере для военнопленных восстании, которое было намечено на 4 января 1942 года.

"На территории городка, где находился лазарет, находился склад с оружием. Вы представляете, что склад с оружием различными путями вынесли оттуда. Он плохо охранялся, был типа дощатого сарая и все это оружие было вынесено и в лазарет, и в лагеря военнопленных, которые были напротив парка Челюскинцев, сегодня это пересечение улицы Толбухина и проспекта Независимости", - рассказал историк спецслужб Александр Кислицкий.

В планах у подпольщиков был захват комендатуры, была подготовлена боевая группа.

"Немцы упредили это восстание, оно было не допущено. Предварительно были задержаны и подпольщики, и военнопленные. В документах есть информация, что до 1 тыс. человек были расстреляны", - отметил историк спецслужб Алексей Васильев.

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Завербован был не только Рудзянко. На связи с сотрудником Абвера Ганзеном было около 20 агентов. Тыловая война в Минске - это противоборство подпольщиков с разведывательными и контрразведывательными органами нацистской Германии.

Имена многих агентов выявили подпольщики. В одной из типографий нацисты печатали сверхсекретную литературу. Была выставлена охрана, посторонних не подпускали. Печатник Воронов и электромонтер Попко смогли добыть книгу.

"Как оказалось при ее изучении, это оказался список лиц из советских граждан, завербованными контрразведывательных органов Германии и направленных в советский тыл. В этом списке было, по одним данным, было 2,4 тыс. фамилий, по другим данным эта цифра была более 4 тыс.", - поделился историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев.

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Книга доставлена в Москву в 4-й отдел, что сыграло огромную роль в деле раскрытия 4,2 тыс. немецких шпионов и диверсантов, находящихся в советском тылу.

"В июне 1946 года Народный комиссариат государственной безопасности БССР за год после Великой Победы констатировал, что удалась выявить 235 резидентур нацистских спецслужб на территории Беларуси", - подчеркнул первый замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Но и подпольщики внедрялись в органы оккупационной администрации, устраивались на работу в полицию, на хлебозавод, электростанцию, городскую управу.

Улица Антоновская. Сегодня здесь совсем другая застройка, а в начале 1940-х годов это был частный сектор. В одном из домов жила многодетная семья Кедышко. Старший сын Николай создал подпольную молодежную комсомольскую организацию. В подвале школы ребята нашли оружие, которое немцы забирали у плененных советских солдат. За несколько дней подростки вынесли оружие и передали его в партизанские отряды.

Преимущество парней - они местные, хорошо знают территорию - тропинки, подвалы, крыши. Им легко скрыться дворами. Молодые ребята отважные и смелые. На их счету несколько громких диверсий Минска.

"Фашисты открыли трамвай только для немцев, там только офицеры ездили в этом трамвае. Кедышко переоделся в немецкую форму офицера, зашел смело в трамвай, в чемоданчике у него была взрывчатка, магнитные мины. Он поставил чемодан под лавку, проехал пару остановок, вышел", - рассказал историк спецслужб Александр Кислицкий.

Кедышко было только 20. Выдержка у парня железная, как у опытного бойца. Трамвай взорвался через пять минут, погибли десятки нацистов.

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На след Кедышко долгое время не могли выйти ни гестаповцы, ни СД, ни Абвер. Но нашелся предатель. Николая пришли арестовывать, но ему удалось скрыться. Он убежал через окно и несколько дней прятался в трубе Антоновского хлебозавода.

Кедышко предлагали уйти в партизаны, но он остался в Минске. Впереди 7 ноября, надо показать оккупантам, кто в городе хозяин, готовил диверсию. Но на конспиративной квартире на Московском шоссе была засада. Он отстреливался, получил ранение. Живым не сдался.