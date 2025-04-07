Как на юге страны устраняют последствия летнего урагана

До сих пор ощутимы последствия июльского разгула стихии. Лесхозы продолжают работать в максимально напряженном графике. Ураганный ветер так сильно повредил корневую систему, плюс добавили зимние ветра, что лесным службам понадобится еще время, чтобы полностью завершить работы на поврежденных массивах. На свежих ветровально- буреломных участках техника и люди работают с полной отдачей.

На помощь югу страны пришли коллеги из северных регионов Беларуси. Как спорится работа на лесосеках - в сюжете из Гомельской области.

На этом участке когда-то рос здоровый смешанный лес с преобладанием хвойных пород. За считанные минуты разгулявшаяся стихия так наследила, что теперь деревья приходится пускать под харвестер.

Несмотря на минусовую температуру и снег в апреле, на этом участке горячо, весь световой день работает сразу несколько единиц техники, одновременно лес заготавливают и вывозят на склад.

За штурвалом мощной машины Дмитрий Степаненко на этой делянке заготавливает лес. Еще несколько дней разработки, и участок будет полностью готов под новые насаждения.

Основные объемы самой ценной деловой древесины убрали до 1 марта, по приемлемым ценам ее реализуют на внутреннем и внешнем рынках. Логистика и сбыт также налажены по пиломатериалам и по пеллетам. Продукция отгружается в 16 стран мира. В длинной цепочке от лесосеки до покупателя ценного ресурса есть и частичка труда Александра Маркова.

Горячая пора, несмотря на минус, и для северных регионов страны. Всего в Беларуси 98 лесхозов, и каждый направил силы на помощь в Гомельскую область.

Вновь образованные мелкоконтурные площади с повреждениями ставят на учет и пускают в разработку. Задача – не только очистить леса от упавших и поврежденных деревьев, важно просчитать экономику. Ценные ресурсы не пропадают, древесину вовремя убирают, готовят к отгрузке и реализации, в итоге качественное сырье получает отечественная промышленность, часть экспортируется.