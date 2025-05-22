Как не допустить ошибок при оформлении отпуска, разъяснили в Минтруда

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О том, как избежать ошибок при оформлении трудового отпуска, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве подчеркнули, что во всех организациях (включая индивидуальных предпринимателей и частные унитарные предприятия) обязательно составляется график отпусков сотрудников. График традиционно утверждается до 5 января каждого года. Дополнительно коллектив организации вправе предусмотреть необходимость согласования графика с профсоюзом.

Кроме того, представители ведомства пояснили, что приоритет выбора дат отпуска имеют отдельные категории работников: матери, воспитывающие двух и более детей младше 14 лет, родители детей-инвалидов, несовершеннолетние сотрудники, лица, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и представители некоторых других групп.

Пресс-служба Минтруда подчеркнула важность своевременного уведомления сотрудника о предстоящем отпуске. Работника необходимо предупредить за 15 дней. Это можно сделать двумя способами: направив уведомление руководству подразделения для последующего письменного ознакомления сотрудника либо уведомив работника лично в письменной форме.

Следует помнить, что каждый работник обязан ежегодно получать оплачиваемый отпуск. Рабочий год начинается с момента трудоустройства конкретного сотрудника и не совпадает с календарным годом. Минимальная продолжительность отпуска составляет 14 дней в течение рабочего года.

Перенос отпуска допустим лишь с согласия самого работника, кроме случаев с несовершеннолетними сотрудниками и теми, кто работает во вредных или опасных условиях производства, - таким сотрудникам положен полноценный ежегодный отпуск.

Наниматели обязаны выплачивать отпускные своевременно. Если сотрудник идет в отпуск согласно утвержденному графику, выплата должна поступить за два календарных дня до начала отпуска. Если же отпуск предоставляется вне графика, деньги перечисляются за два рабочих дня с начала ухода сотрудника в отпуск (при условии согласия последнего).