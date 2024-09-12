Как не допустить распространения книг с деструктивными идеями, знают в Мининформе Беларуси

Что на сегодняшний день Министерство информации Беларуси делает для того, чтобы идеи деструктивного толка, угрожающие национальной безопасности государства, не появлялись в печатных изданиях, книгах и не находили развития в обществе? Об этом в студии "Первого информационного" рассказал Денис Езерский - замминистра информации Беларуси.

По его словам, с учетом определенных тенденций, проявляющихся по отношению к нашему государству, расслабляться не стоит ни Министерству информации, ни всем тем, кто контролирует информационное пространство Беларуси. И книги в том числе тоже становятся инструментом влияния на сознание на граждан. Мининформ будет всячески пресекать попытки негативного, деструктивного информационного воздействия.

Министерство информации стало более требовательным и более принципиальным, отметил Денис Езерский. На сегодняшний момент проводятся определенные мониторинги того, что находится на полках белорусских книжных магазинов.

"Это не что-то новое. Просто сейчас мы, наверное, будем переходить от предупреждения и профилактики к более жестким действиям", - уточнил замминистра. В Российской Федерации, например, законодатели инициировали около десятка поправок, затрагивающих работу книжной индустрии.

Поэтому, по словам Езерского, с ужесточением законодательства в России эта литература сегодня попадает в том числе и на белорусские полки, поскольку в погоне за рублем маркетплейсы, интернет-магазины и обычные магазины зачастую не вдаются в подробности, что же им предлагают издатели.

"Соответственно, мы должны указывать распространителям на те нарушения, с которыми они могут столкнуться, - отметил замминистра информации. - Белорусское законодательство очень в этом плане демократично, и поэтому мы не прибегаем к превентивным мерам".

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: