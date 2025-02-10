Самое страшное, что молодым украинцам придется гибнуть за чудовищную идеологию - нацизм, который когда-то победили их прадеды. Недавно Россия направила в ООН письмо, в котором указала факты героизации нацизма в мире, особенно в Украине. Отметим, месяц назад во Львове прошло шествие в честь дня рождения Бандеры. О попытках стереть историческую правду - в новом выпуске "По форме" с Анной Литаш.

1 января 2025 года неонацисты организовали факельное шествие в честь дня рождения Бандеры. Мужчины, облаченные в милитари-форму, шли по главным улицам города, держа в руках факелы, флаги и портреты своего "героя". Мероприятие было согласовано с руководством города. Колонну сопровождали машины полиции. В этот же вечер один из участников митинга повредил еврейскую менору, установленную на месте руин исторической синагоги. Накануне мероприятия мэр Ивано-Франковска объявил конкурс на лучший стих или песню о Бандере. И это только один факт – свидетельство процветания нацизма на Украине. А перечислять их можно часами: уничтоженные мемориалы, разрытые военные захоронение, высмеивание подвига советского народа, пропаганда "идеологии" среди молодежи.

В День памяти жертв холокоста мировые лидеры и узники концлагеря Аушвиц почтили память погибших. Среди приглашенных был и Владимир Зеленский. На кадрах видно его странное поведение. Камера запечатлела момент, где он зевает во время выступления бывшего узника, прикрывая рот ладонью. У него весьма сонный и безучастный вид. При этом буквально через час в его телеграм-канале выходит пост о прошедшем мероприятии, где он пишет о важности памяти тех событий и недопустимости их повторения, а также о том, что в Украине нет нацизма.

Вернемся к творческим идеям руководства города Ивано-Франковска. Помимо того, что мэр объявил конкурс на лучший стих или песню о Бандере, он пообещал, что выплатит трем победителям по 10 тысяч гривен. Отличная мотивация для детей, не правда ли?

Пособник Гитлера с каждым годом все больше становится культовой личностью в Украине. Недавно на полках в магазинах появились комиксы про Бандеру, а в интернет-пространстве можно найти десятиминутный мультфильм о Степане Бандере и Красуне Воли Украинской. Перед Новым годом плакатами с его фотографиями завесили оккупированный Славянск. Восхваление личности нациста – не что иное как рабочий инструмент для пропаганды русофобии, уничтожения истории, культивации ненависти к другим нациям.

В принципе уже никто и не скрывает нацизм на Украине. Начиная с 2022 года российская армия при освобождении территорий обнаружила доказательства нацистской идеологии. Среди находок: литература, шевроны, фотографии. Эти кадры уже неоднократно показывали на весь мир. Но никто не реагирует. Зеленского по-прежнему зовут на мероприятия в разных странах, где он с трибуны осуждает нацизм, фашизм и геноцид. Все слушают и кивают. На этом все.

Вот, например, недавно в Сети появилась фотография, на которой сотрудник Государственной пограничной службы Украины открыто демонстрирует приверженность нацистской символике, не стесняясь показывать свою "темную сторону".

Но все же какие-то вопросы касательно исторической справедливости Украина решает. Например, в конце декабря Верховная рада признала "геноцид черкесского народа Российской империей", а признать геноцид поляков на Волыни 1943 года, наверное, у них времени нет. Без комментариев.

В это время в Сумской области сносится очередной памятник Победы в Великой Отечественной войне. Бюст советской разведчицы Любови Лебедевой исчезает из городского парка. Радистка была расстреляна гестаповцами в сороковых годах. Очередное подтверждение слов Зеленского.

Какое бы преступление Украина ни совершила, все молчат. Молчит ООН, молчит Запад, молчит США, молчат международные организации. Все все видят, но не говорят. Нельзя. Ведь так и образ сильной, смелой, свободной Украины разрушить можно.