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Как обезопасить себя на дороге во время ночных велопрогулок?
Как обезопасить себя на дороге во время ночных велопрогулок?news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a8e7978-4d34-4ae1-b363-8967ad08c485/conversions/563dab99-63a8-443e-b1d6-b65c8c1bbc3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a8e7978-4d34-4ae1-b363-8967ad08c485/conversions/563dab99-63a8-443e-b1d6-b65c8c1bbc3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a8e7978-4d34-4ae1-b363-8967ad08c485/conversions/563dab99-63a8-443e-b1d6-b65c8c1bbc3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a8e7978-4d34-4ae1-b363-8967ad08c485/conversions/563dab99-63a8-443e-b1d6-b65c8c1bbc3b-xl-___webp_1920.webp 1920w
О том, как обезопасить себя на дороге во время ночных велопрогулок, рассказали в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.
"При движении по дороге в темное время суток или при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди - фара или фонарь, излучающий белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами", - сообщили в УГАИ.
За невыполнение указанных требований велосипедист может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.