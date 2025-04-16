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Как обезопасить себя на дороге во время ночных велопрогулок?

Как обезопасить себя на дороге во время ночных велопрогулок?

О том, как обезопасить себя на дороге во время ночных велопрогулок, рассказали в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.

"При движении по дороге в темное время суток или при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди - фара или фонарь, излучающий белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами", - сообщили в УГАИ.

За невыполнение указанных требований велосипедист может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

безопасностьмилициядороги