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Как отечественная легковушка стала народной - 20 марта в проекте "На контроле Президента"
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22025-03-20T05:18:21.000000Z00
В Беларуси планируют выпускать 120 тысяч легковых автомобилей в год. На заводе продолжается модернизация. В планах расширение цехов сборки и покраски.
Параллельно ведется работа по созданию электромобиля. Сейчас проходят его испытания.
Как отечественная легковушка стала народной? Заслужила ли она доверие у автовладельцев? И какие ухабы приходится объезжать производителю на пути к успеху?
"На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля смотрите вечером 20 марта на "Беларусь 1".