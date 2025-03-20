Как отечественная легковушка стала народной - 20 марта в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси планируют выпускать 120 тысяч легковых автомобилей в год. На заводе продолжается модернизация. В планах расширение цехов сборки и покраски.

Параллельно ведется работа по созданию электромобиля. Сейчас проходят его испытания.

Как отечественная легковушка стала народной? Заслужила ли она доверие у автовладельцев? И какие ухабы приходится объезжать производителю на пути к успеху?