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Как отечественная легковушка стала народной - 20 марта в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси планируют выпускать 120 тысяч легковых автомобилей в год. На заводе продолжается модернизация. В планах расширение цехов сборки и покраски.

Параллельно ведется работа по созданию электромобиля. Сейчас проходят его испытания.

Как отечественная легковушка стала народной? Заслужила ли она доверие у автовладельцев? И какие ухабы приходится объезжать производителю на пути к успеху?

"На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля смотрите вечером 20 марта на "Беларусь 1".

автомобильНа контроле Президента