Как подростки стали мощной подпольной организацией - подробности в фильме "Молодая гвардия из Оболи"

"Первый информационный" представляет новый документальный фильм из цикла "Без срока давности" - "Молодая гвардия из Оболи".

Это совместный проект с комитетом Госбезопасности Беларуси. Он о том, как вчерашние школьники стали мощной подпольной организацией, на раскрытие которой нацисты направили разведывательные органы. Подростки 15, 17 лет вели свою войну в тылу врага.