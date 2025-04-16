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Как подростки стали мощной подпольной организацией - подробности в фильме "Молодая гвардия из Оболи"

"Первый информационный" представляет новый документальный фильм из цикла "Без срока давности" - "Молодая гвардия из Оболи".

Это совместный проект с комитетом Госбезопасности Беларуси. Он о том, как вчерашние школьники стали мощной подпольной организацией, на раскрытие которой нацисты направили разведывательные органы. Подростки 15, 17 лет вели свою войну в тылу врага.

О героях и предателях - фильм об обольском подполье смотрите в понедельник, 21 апреля на "Первом информационном".

Без срока давностиМолодая гвардия из Оболифильм