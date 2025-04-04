Как пошлины США отразятся на мировых ценах, рассказал аналитик БИСИ

США вводят таможенные пошлины в отношении 185 стран. Мировые СМИ пестрят заголовками: "Трамп против всего мира", "Трамп развязывает торговую войну", "Трамп наложил на Евросоюз пошлину в 20 %".

Подорожает ли продукция мировых гигантов, в том числе и американских? Есть такие расчеты, так как многие сборочные производства находятся в Азии.

Что нам ждать в этой связи, в студии "Первого информационного" рассказал Анатолий Бояшов - аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"В краткосрочной перспективе, по всей видимости, будет рост цен, но в целом, в долгосрочной перспективе, я думаю, мировая экономика устаканится, поскольку Трамп и все его предыдущие действия, действия в целом США в текущем таком формате, делаются всегда с высоких переговорных позиций. Думаю, будут несколько смягчаться эти тарифы, в зависимости от того, кто как будет вести переговоры с администрацией президента", - прокомментировал Бояшов и добавил, что разбежка этих тарифных ограничений по всем странам говорит о том, что в целом они будут еще меняться либо в большую сторону, либо в меньшую.

К слову, в списке нет Беларуси и России. По словам эксперта, это связано с тем, что в отношении наших стран уже введены санкции. "У нас минимальная торговля, и в целом все, что касается возможных ограничений правового характера, они все уже введены в отношении нас".