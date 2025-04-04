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Трамп: Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные 6-7 трлн долларов
Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные 6-7 трлн долларов, утверждает Трамп. Президент США отметил, что ожидает бума на рынках и в целом в Штатах.
Но прогнозы аналитиков говорят об обратном. Так, агентство Fitch Ratings предупреждает: пошлины стали равны показателям 1909 года. Такой уровень ставок замедлит темпы роста ВВП страны, а также приведет к ускорению инфляции и снижению прибылей компаний. 6 из 10 американцев сильно обеспокоены состоянием экономики США, следует из опроса социологической службы Gallup.
Страдает от пошлин Трампа и автопром. Из-за них транснациональная корпорация Stellantis приостановила работу нескольких своих автозаводов в Канаде и Мексике. Компания владеет 14 брендами, в их числе: Alfa Romeo, Opel, Peugeot , Jeep и Fiat . Также стало известно, что власти Канады введут пошлины в размере 25 % на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие соглашения о свободной торговле в Северной Америке.
Фото ТАСС