Трамп: Новые пошлины на импортные товары обеспечат США дополнительные 6-7 трлн долларов

Но прогнозы аналитиков говорят об обратном. Так, агентство Fitch Ratings предупреждает: пошлины стали равны показателям 1909 года. Такой уровень ставок замедлит темпы роста ВВП страны, а также приведет к ускорению инфляции и снижению прибылей компаний. 6 из 10 американцев сильно обеспокоены состоянием экономики США, следует из опроса социологической службы Gallup.

Страдает от пошлин Трампа и автопром. Из-за них транснациональная корпорация Stellantis приостановила работу нескольких своих автозаводов в Канаде и Мексике. Компания владеет 14 брендами, в их числе: Alfa Romeo, Opel, Peugeot , Jeep и Fiat . Также стало известно, что власти Канады введут пошлины в размере 25 % на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие соглашения о свободной торговле в Северной Америке.