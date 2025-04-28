Как появилась одна из первых подпольных групп в Минске и кто в ней состоял

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О начале войны минчане узнали в полдень из радио-репродукторов. Кого-то новость застала в магазине, аптеке, многие в это время прогуливались по городу, отдыхали в парке. Был обычный воскресный день.

Утром 24 июня на Минск упали первые бомбы. Бомбежка продолжалась до 9 часов вечера. Центральные улицы были практически уничтожены.

"28 июня был оккупирован Минск. И началось сопротивление минчан с создания различных групп по производственному принципу, по производственно-территориальному", - сказал историк спецслужб Александр Кислицкий.

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Начиналась жизнь в тылу врага. Очаги сопротивления появлялись в разных местах города - на Грушевке, Сторожевке, Комаровке. Предприятия не оставались в стороне - железнодорожное депо, хлебозавод, типография, больница. Группы, которые позже стали называть подпольем.

"Минское подполье - это не одна какая-то жесткая централизованная организация. Это сеть ячеек, которые действуют в рамках единого замысла, как правило, под общим руководством либо координации деятельности", - рассказал первый замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Тогда, в 1941 году никто из подпольщиков не думал, что выжившим придется доказывать свою верность родине. Ведь история минского подполья, так же как и оборона Брестской крепости, в Советском Союзе была неизвестна.

В конце 1950-ых годов исследованием минского подполья заинтересовался фронтовик, участник Сталинградской битвы, журналист, в то время собственный корреспондент газеты "Правда" в Беларуси Иван Новиков. Несмотря на то, что после войны прошло чуть более 10 лет и были живы многие свидетели, о подполье практически никто не знал. Информация звучала на уровне слухов, предположений и версий, а факты, зачастую, противоречили один одному

Оставшиеся в живых подпольщики писали письма высшему руководству Советского Союза. Прошедшие войну, встречались с журналистами, появлялись редкие публикации в республиканской, а затем в союзной прессе. Из небытия возвращались имена героев.

Переломным стал 1960-й год, когда в Минске появилась улица Кедышко. В 1964 году еще четыре улицы стали носить имена минских подпольщиков - Казинца, Кабушкина, Клумова и Омельянюка. А в 1965-м все пятеро были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.

Основываясь на документах из Центрального архива Комитета государственной безопасности Беларуси, которые являются неопровержимым фактом, раскроем тайны и разберемся в спорных моментах минского антифашистского подполья, начиная с первых дней его деятельности.

"Большое количество воинских частей Красной Армии оказалось в окружении. Много побегов было совершено из лагерей военнопленных нацистских в начальный период оккупации. Эти люди тоже были готовы бороться против нацистов", - отметил первый замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Кадровые военные, рабочие заводов, служащие, медики создавали свои немногочисленные группы. Расклеивали листовки, спасали раненых, наблюдали за оккупационными властями, подмечали детали, устраивали засады. Ежедневно в руинах обнаруживали трупы солдат вермахта и полицаев.

У многих в домах остались радиоприемники. Распространять сводки с фронтов - один из важнейших пунктов подпольной работы, он небезопасный. По приказу оккупационных властей, радиоприемники запрещались. За обнаружение ждал расстрел.

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В доме по улице Чернышевского, где жила семья Омельянюк, радиоприемник остался. Сын Владимир слушал Москву, затем на машинке под копирку печатал листовки, что-то добавлял от себя, ведь он журналист. Без дела не сидел, как и его отец с соседом. Выходили на подпольщиков, особенно их интересовали те, кто работал в типографиях. В мае 1942 года, как гром среди ясного неба, в оккупированном Минске появилась газета "Звезда".

Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук:

"Выход полноформатной газеты в оккупированном городе - это было событие. И тираж был не маленький - несколько тысяч экземпляров. Сама газета была распространена в городе через подпольщиков".

Движение сопротивления в тылу врага было массовым явлением. Мужчины, женщины, подростки и даже дети. Действовало 116 подпольных групп, 22 в гетто до момента его уничтожения. Было несколько сотен конспиративных квартир по всему городу, около 10 тыс. участников за весь период оккупации, 1,5 тыс. диверсионных операций.

"Подпольщики предоставляли важную, иногда крайне важную в стратегическом отношении информацию о передвижении нацистских войск, о настроениях в советском обществе на оккупированной территории, о конкретных предателях и конкретных нацистских преступниках, которые уже проявили себя на этой территории", - рассказал первый замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Одна из первых подпольных групп появилась в лазарете для советских военнопленных, в ней состояли Ольга Щербацевич, ее коллеги, рабочий Кирилл Трус. Разными путями они спасали пленных советских солдат. Спасенных размещали на квартирах минчан, но чаще приводили на Коммунистическую к Ольге Щербацевич.

Советских военнопленных обеспечивали гражданской одеждой. Для этого привлекали родных, знакомых и соседей. Затем спасенных переправляли в леса, где также создавались отряды, только партизанские.

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26 октября 1941 года первая группа минских подпольщиков была повешена. 12 человек. Их разделили по тройкам. В нескольких местах Минска были подготовлены виселицы. Одну из групп, где была Ольга Щербацевич, повесили в центральном сквере. Конвоировал и уничтожал подпольщиков второй литовский батальон под командованием Импулявичюса.

Кирилл Трус, Володя Щербацевич и молодая девушка были повешены на арке ворот дрожжевого комбината по улице Ворошилова. Сегодня эта улица Октябрьская. У здания установлен мемориальный знак в память о подпольщиках.