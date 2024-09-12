Как привлечь белорусскую молодежь к участию в акции "Марафон единства", рассказал Александр Лукьянов

Эстафету "Марафона единства" - всебелорусской общественно-культурной акции - подхватывает город за городом. В рамках ее организовываются квесты, концерты, выставки, открываются арт-объекты.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, в студии "Первого информационного" рассказал, почему нужны такие мероприятия, как "Марафон единства", и как вовлечь молодое поколение в культуру и жизнь страны.

"Вы видите, все очень даже нестандартно, неформально. Огргкомитет "Марафона единства" постоянно проводит докорректировку каких-то мероприятий, включение новых вопросов в квесты, объектов, на территории которых проходит не только концерт", - отметил Лукьянов.

По его словам, концерт - это уникальное мероприятие. Сами белорусы сравнивают площадку, на которой он проводится, с "Минск-Ареной". Важны также состав исполнителей, номера и те смыслы, которые участники концерта доносят до нашего общества через свое творчество.

"Что касается квеста, то особенно интересно смотреть, как в команде люди (и молодежь, и старшее поколение) повторяют за хореографами танцевальные композиции, отгадывают наши песни, как вместе ориентируются в истории. А, к примеру, история родного города - это особенно интересный момент, когда люди проявляют свою инициативу и творчество", - добавил Лукьянов.

Он поблагодарил и партнеров за предоставленные подарки, которые вручают команде по результатам набранного количества баллов.