Как привлечь и удержать кадры на селе: участники форума молодежи делятся опытом и лайфхаками

Второй день республиканского форума сельской молодежи проходит в Столинском районе. Для работников агропромышленного комплекса и соцсферы села подготовлена насыщенная программа: от тематических лекций до знакомства с работой предприятий района. Утро начали с зарядки и открытого диалога с главой Столинщины.

На повестке вопросы реализации государственной молодежной политики в регионе, а также главная тема: как привлечь и удержать кадры на селе. Молодые люди делятся лайфхаками, которые привезут на свои рабочие места.

Александр Пачко, председатель Столинского райисполкома: "Ежегодно в район прибывают более 180 молодых специалистов и закрепляемость неплохая - более 56 % у нас сегодня закрепляемость, остаются именно работать. У нас если брать агропромышленный комплекс, разработаны условия: если заключаешь договор на 5 лет, то 200 единовременных базовых величин мы выплачиваем. Если молодой специалист отслужил в армии, возвращается в хозяйство, доплаты ему идут до 100 базовых величин одномоментно. Поэтому мы заботимся о нашей молодежи, создаем все условия для того, чтобы комфортно жила сельская молодежь, именно работали специалисты".

Дмитрий Городецкий, первый зампредседателя Брестского облисполкома: "У нас в Брестской области средняя зарплата больше 2300 рублей, а специалисты сегодня у нас получают 2500-3000. Я вам скажу, что даже механизаторы получают 4000-5000, это не предел, можно зарабатывать. Вот наш один из комбайнеров за уборку урожая заработал 15000. Поэтому есть очень хороший, серьезный потенциал".