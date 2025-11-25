Как продвигается подготовка к ВНС, рассказала Марина Ленчевская

Всебелорусское народное собрание - это не о конфликте, а о консолидации. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Марина Ленчевская.

Она обратила внимание, что одно из основных направлений деятельности Всебелорусского народного собрания - обеспечение гражданского согласия. Безусловно, оно должно быть и среди делегатов ВНС, ведь конфликт - это нечто деструктивное, а Беларусь нацелена на позитив.

"Накануне важного события всеми делегатами идет активное обсуждение Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Она подготовлена Советом министров, но параллельно была создана рабочая группа, куда входили делегаты Всебелорусского народного собрания, которые тщательно изучили программу, высказали свое мнение. Между правительством и делегатами состоялся очень конструктивный и открытый диалог", - отметила депутат.

Она призналась, что были споры, но именно в них рождается истина. И они были сугубо конструктивными, ведь цель одна - благосостояние Беларуси и белорусов. "Поэтому в преддверии ВНС делегатами будет тщательно проработана Программа социально-экономического развития, так как это фундаментальные вещи, которые станут основой развития страны на долгие годы", - подчеркнула Марина Ленчевская.