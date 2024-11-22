Как проходили первые масштабные учения в независимой Беларуси в 2000-х - в новом выпуске "По форме"

Мы продолжаем рассказывать историю развития белорусской армии под руководством нашего Главнокомандующего Александра Лукашенко. Как проходили первые масштабные учения независимой Беларуси? И какова была реакция Запада на наши успехи в военном деле? Зачем Александр Лукашенко создал войска территориальной обороны, как строилась военная промышленность страны. Экскурс по главным страницам летописи белорусской армии - в новом выпуске "По форме. Главнокомандующий" с Анной Литаш.

Начало 2000-х для геополитики - это десятки военных конфликтов, вспыхнувших на карте планеты. Горит Ближний Восток: Афганистан, Ирак, Иран. США и НАТО открыто демонстрируют свой агрессивный характер. Беларусь внимательно наблюдает за обстановкой в мире. Чтобы понять особенности современной войны и продолжать трансформацию Вооруженных сил, в Беларуси создаются специальные научно-исследовательские группы. Обо всех умозаключениях подробно докладывается Главнокомандующему. Наступает веха следующих этапов трансформации армии.

Из доклада Президента Республики Беларусь на II Всебелорусском народном собрании: "Мы постоянно предметно занимались укреплением обороноспособности страны. Вспомните, в каком состоянии находились наши Вооруженные силы в 1994 году. Техника, вооружение разворовывались и распродавались. Безысходность и отсутствие не только служебной, но и жизненной перспективы были уделом. Дело дошло до того, что многие офицеры стеснялись носить военную форму. Люди, которые победили в страшной войне, боялись носить награды".

С момента начала реформирования Вооруженных сил минуло 7 лет. За это время армия поднялась с колен и снова стала главной единицей в системе национальной безопасности страны. Планы на предстоящее десятилетие у Главнокомандующего были сформированы согласно международной военной повестки и анализу имеющегося опыта.

В 2001 году обновляется Концепция национальной безопасности, утвержденная в 1995-м и Военная доктрина 1992 года. Документы носят сугубо оборонительный характер. В них говорится, что на данный момент ни одно государство не является для страны потенциальным противником.

В ходе реформ создается новая система управления. Так, например, в 2001-2002 годах конкретизированы функции органов управления, упразднены дублирующие структуры. Реорганизован ряд подразделений военного ведомства. В это же время главный штаб преобразован в генеральный. Образовывается новый вид Вооруженных сил - военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны.

В этом же году в Беларуси проводятся крупнейшие масштабные учения на постсоветском пространстве "Неман-2001". 10 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. единиц техники, в том числе новые виды вооружения, свыше 130 комплексов ПВО. Маневры разворачиваются практически на всех полигонах страны. За ходом учения лично наблюдает Главнокомандующий. Именно тогда он впервые появляется в полевой форме - с большим гербом страны на погонах и маршальской кокардой на головном уборе. Президент лично общается с военными, изучает новинки вооружения, слушает доклады военачальников. Как итог - дает высокую оценку маневрам.

В 2002 году Главнокомандующий принимает решение создать войска территориальной обороны. В условиях сокращения численности Вооруженных сил это был наиболее экономически верный путь, благодаря которому государство смогло поддержать обороноспособность страны на должном уровне, при этом сэкономив бюджет. На тот момент численность войск теробороны составляла свыше 120 тыс. человек - это как две современные белорусские армии.

В этом же году на Борисовском полигоне в ходе оперативно-тактического учения "Березина-2002" впервые отработаны практические действия территориальных войск. На учениях присутствует Александр Лукашенко. Здесь Главнокомандующий наблюдает не только за действиями территориальных войск, но и дает оценку военно-воздушным силам и войскам ПВО, которые работали в своей новой оргштатной структуре.

Позиция Президента за 30 лет не изменилась. Даже тогда на учениях он заявил, что Беларусь никому не угрожает и никого не считает своим противником, но в современных условиях сохранения независимости государства продолжит создавать мобильную, боеспособную и высокопрофессиональную армию. Такую же мысль Главнокомандующий транслирует и сегодня. Хотя угрозы в отличие от 2001 года, как мы видим, существуют вполне реальные.

С начала 2000-х учения становятся для Вооруженных сил постоянной формой проверки боевой подготовки. В 2003 году проходит масштабная тренировка "Чистое небо - 2003". Около 9 тыс. человек, более 100 самолетов и вертолетов, свыше 50 зенитных комплексов и пусковых установок тактических ракет, а еще сотни единиц бронетехники и 2 тыс. автомобилей.

Результат показал, что Беларусь способна отразить массированные ракетно-авиационные удары воздушного противника. За всеми действиями внимательно наблюдают западные представители. Наверняка многие помнят, как негативно высказывалось мировое сообщество о наших успехах в деле развития обороны. Стоит отдать должное Главнокомандующему, который не обращал внимания на возгласы из-за кордона и продолжал укреплять белорусские войска.

Еще одним важным событием в первую пятилетку 2000-х становится создание Военно-промышленного комитета Беларуси. Соответствующий указ глава государства подписывает в декабре 2003-го. Теперь все предприятия военно-технической сферы находятся под руководством одного ведомства. Военная промышленность становится на рельсы. Начинается модернизация техники, налаживается выпуск отечественных средств и систем огневого поражения, военной радиоэлектроники, систем управления оружием и многое другое. Глава государства уже тогда делает ставку на импортозамещение. Его позиция: если что-то случится, не факт что нам помогут.