Как проходит служба пограничников в заставах и какую роль играют кинологи в охране границы

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Большая часть службы пограничников проходит непосредственно на границе - в пунктах пропуска, через которые проезжают машины, автобусы, большегрузы или на так называемой "зеленой границе" в пограничных заставах, под контролем которых весь контур страны - а это 3617 км.

"Посвящение в пограничники - это первый пограничный наряд, вручение боевого оружия. Служба на границе специфична, граница охраняется круглосуточно. Есть наряды дневные, ночные и переходящие. Самый длинный маршрут за мою срочную службу составил около 28 км", - рассказал командир отделения заставы "Котельня-Боярская" Брестской области Александр Горегляд.

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Служба на заставе длится 12 часов. Плюс регулярные тренировки и занятия по боевой подготовке, тактической медицине, раз в месяц стрельбы. И никогда не знаешь, когда эти навыки могут пригодиться.

"Подбор экипировки в пограничный наряд зависит от многих факторов. В первую очередь, это вид пограничного наряда. Играют роль погодные условия и время суток. То есть, днем нужны оптические приборы наблюдения, а ночью приборы ночного видения, тепловизоры и другие средства охраны границы", - поделился Александр Горегляд.

Ни одно задержание на границе не обходится без кинологов и их подопечных. В своей службе пограничники применяют служебных собак, говоря профессиональным языком, как спецсредства. Поэтому прежде чем пустить четвероногого напарника схватить нарушителя, сперва предупреждение. И это, кстати, если заметить, в интересах самого нарушителя.

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У всех служебных собак есть своя специализация, которой их обучают в кинологическом центре под Сморгонью. И дальше, в зависимости от направления, проходят тренировки с кинологом по профилю на месте службы каждый день и днем и ночью в любую погоду, которая заметно влияет на обнаружение следов. Места для тренировок всегда незнакомые, чтобы собака не запоминала маршрут и могла работать на любой местности.

"Я служу кинологом с 2017 года. Обычно работаю с бельгийскими или немецкими овчарками. Основная работа кинолога - это поиск человека по следу, обыск местности на наличие оставленных вещей", - рассказал начальник службы собак заставы "Плюсы" Полоцкого погранотряда Сергей Бушляков.

Инфракрасные лучи, сейсмические датчики, оптоволоконная сеть вдоль забора, фотоловушки, тепловизоры и коптеры, которые используются для обнаружения нарушителей и определения их направления. Инфраструктура границы, конечно, за годы значительно шагнула вперед и не перестает модернизироваться. Но нюх собаки по-прежнему не заменит ничто.

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"Был такой случай, что мы не поверили собаке, хотя она правильно нас вела. Шли мы по следу, уперлись в болото. Подумали, что нарушители в болото не могут пойти. Обошли его по кругу, но все равно собака смотрела на болото. Мы решили проверить, разделись по колено и пошли за собакой и нашли нарушителей границы в болоте", - поделился воспоминаниями Сергей Бушляков.

Контрабандисты и нелегалы всегда придумывают какие-то ухищрения. Идут задом наперед или если нарушителей несколько, след в след. Делают подкопы под забором, натягивают трос между деревьями, порой перевоплощаются в лесных животных, обувая самодельные копыта. Но запутать подготовленного специалиста крайне сложно.

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Вдоль всей нашей границы есть земляной участок - контрольно-следовая полоса. По ней, просматривая каждый участок несколько раз в сутки, военнослужащие замечают любую подозрительную активность. Быть более маневренными и мобильными помогает техника. В том числе современные машины белорусского производства, которые в несколько раз экономичнее и производительнее своих аналогов.

С учетом напряженной обстановки у южных и западных рубежей, держать границу на замке помогают маневренные группы - это мобильные спецподразделения, которые быстро реагируют на любые ситуации, основной резерв погранотрядов. Об их создании всерьез заговорили в 2023 году.

"Маневренная группа должна быть всегда в полной боевой готовности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации мы обязаны выдвинуться на самые опасные участки государственной границы и выполнить все поставленные задачи, тем самым обеспечив безопасность наших граждан и нашей страны", - отметил старшина маневренной группы Мозырского погранотряда Вячеслав Дубик.

Группа формируется из самых опытных и подготовленных бойцов и перебрасывают такие группы на разные приграничные участки, где нужно усиление.