Как проходит внезапную проверку боеготовности 120-я зенитная ракетная бригада

Внезапную проверку боевой готовности проходит 120-я зенитная ракетная бригада. Ее главная задача - охрана воздушных рубежей нашей страны. Сигнал о проверке в бригаде получили 10 марта. Одно из ее подразделений было приведено в готовность к выполнению учебно-боевых задач.

Андрей Калюта, замкомандира 120-й зенитной ракетной бригады ВС Беларуси: "В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил одно из подразделений 120-й зенитной ракетной бригады получило сигнал на приведение в высшую степень боевой готовности. Личный состав оперативно выдвинулся в заданный район, заступил на боевое дежурство и приступил к выполнению задачи".

Суть проверки заключается в том, что военнослужащие не знают заранее, какие задачи им предстоит выполнить и в каком объеме. "Наша бригада постоянно несет боевое дежурство и находится в готовности к выполнению поставленных задач: на любой территории, в любых условиях. Это наша повседневная деятельность", - акцентировал внимание Андрей Калюта.