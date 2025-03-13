Как противостоять фейкам? Журналист Придыбайло сравнил информационное оружие с биологическим

Обеспечение информационной безопасности - важнейшая задача Союзного государства. Таким мнением сегодня поделился специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло. Он отметил, что в период ведения гибридной войны, которую мы наблюдаем со стороны коллективного Запада, именно информационной составляющей принадлежит ключевая роль.

О том, как все-таки противостоять фейкам и какие сегодня главные тенденции в современной журналистике, Константин Придыбайло рассказал только начинающим путь в профессию. Мастер-класс для будущих журналистов прошел в Белтелерадиокомпании.

Медиахолдинг в том числе подвергался нападкам со стороны оппозиционных СМИ и сегодня достойно противостоит различным вбросам. Сейчас говорить о том, что происходит в мире и как различные процессы отражаются на нашей стране, это необходимость. В потоке фейковой информации важно понимать контекст происходящего, а также ориентироваться, из каких источников можно получить достоверную информацию.

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Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT: "Информационная война шла всегда и будет идти. Нас хотят переписать, нас хотят перепрограммировать, нам хотят разрушить наш культурный код. Хотят внести туда какие-то новые символы, новые смыслы, новые, может быть, фейковые знания. Информационное оружие сродни биологическому оружию. Попав в одного человека, оно заражает все вокруг. Он начинает те мысли транслировать своей семье, своим друзьям. Если этот человек, который имеет аудиторию, журналист, блогер, преподаватель, он это начинает рассказывать на более широкую аудиторию".