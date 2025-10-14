Как "сестра Рая" спасала бойцов Брестской крепости и чудом избежала смерти на войне

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a574f31-ca03-4394-a87a-0847893b9923/conversions/1737dd00-c98d-4620-a385-4148a4a86ce8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a574f31-ca03-4394-a87a-0847893b9923/conversions/1737dd00-c98d-4620-a385-4148a4a86ce8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a574f31-ca03-4394-a87a-0847893b9923/conversions/1737dd00-c98d-4620-a385-4148a4a86ce8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a574f31-ca03-4394-a87a-0847893b9923/conversions/1737dd00-c98d-4620-a385-4148a4a86ce8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Говоря о защитниках Брестской крепости, люди упоминают о бойцах и командирах гарнизона. И крайне редко думают женщин, кто оказался в крепости на момент начала войны: жены, матери, сестры, дочери.

Сегодня каждый из нас вряд ли назовет имена хотя бы десятка женщин. А ведь большинство из них также участники обороны. Они рядом с мужьями отбивали атаки врага, ухаживали за ранеными и спасали детей.

Один из лучших примеров - история Раисы Абакумовой, военного фельдшера, старшей операционной медсестры 95-го медико-санитарного батальона, который располагался на Волынском укреплении. Она оказалась среди женщин, укрывшихся в Восточном форту Брестской крепости в первый день войны.

Анастасия Богуш, научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"Когда начались боевые действия, она попыталась прорваться на Волынское укрепление, но по пути встретила военнослужащих, которые ей сказали, что госпиталь уже разрушен. Она направилась к Северным воротам, которые располагаются недалеко от Восточного форта, но там был открыт огонь. Она вернулась к жилым домам, забежала в санчасть 125-го стрелкового полка, там взяла сумку с медикаментами и начала прямо на улице оказывать помощь раненым".

Пока добежала до Восточного форта, медикаментов не осталось, но помощь раненым оказывала. Бойцы называли ее просто "сестра". Те, у кого хватало сил, звали медсестричкой Раей. По распоряжению майора Гаврилова она организовала импровизированный госпиталь.

Фото Раисы Абакумовой

"Раиса Ивановна после войны вспоминала: "Это продолжалось и сутки, и другие, и третьи. Раненые поступали, я за ними ухаживала. В ранах появлялись черви и газовые гангрены, так как не было медикаментов и перевязочных материалов", - привела воспоминание Анастасия Богуш.

В Восточном форту Раиса нашла свою мать. Туда же Рая привела еще нескольких женщин, которых встретила по дороге.

"Многие командиры писали о том, что тяжелее всего было видеть страдания женщин и детей. И поэтому, наверное, командиры приняли для себя решение отправить семьи в плен ради спасения, иначе погибнут. А если фашисты пожалеют и не будут расстреливать семьи, этот единственный шанс нужно использовать", - отметила завотделом "Восточный форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Инна Гавриленко.

Анастасия Богуш:

"29 июня организованная оборона противником форта была подавлена. Абакумова вместе с мамой попали в плен. И осматривая военнопленных, противник подумал, что ее зеленые петлицы - это форма пограничника. Только благодаря находившемуся рядом бойцу, который знал немецкий язык и смог объяснить военнослужащим вермахта, что она не пограничник, а врач, ее оставили в покое.

Анастасия Богуш

Возможно, поэтому долгое время выжившие защитники крепости думали, что медсестра Рая погибла. Ссылаясь на выживших защитников, Михаил Златогоров писал в "Огоньке", что под пулеметным огнем, пожарами и взрывами снарядов молодая медсестра спасала бойцов, ухаживала за ранеными, но сама, к сожалению, погибла.

Анастасия Богуш обозначила, что Раиса Ивановна, как выяснилось впоследствии, эту статью читала, просто никому об этом не говорила.

Раиса Бакумова вместе с матерью попала в брестскую тюрьму. Через какое-то время оккупанты их отпустили, как и многих женщин. Они жили в оккупированном Бресте. В декабре 1945 года она вернулась в родной Орел, где работала медсестрой в противотуберкулезном госпитале.

О том, что Раиса Абакумова все же жива, писателю Сергею Смирнову сообщил доктор Михаил Гаврилкин. Его жена не однажды встречала Раю в оккупированном Бресте. Так о ней узнал весь Советский Союз.