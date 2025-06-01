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Как школьные музеи хранят память о прошлом и воспитывают будущее страны
В сердце белорусской столицы в обычных школьных зданиях скрываются настоящие сокровищницы национальной памяти. Школьные музеи Минска - это не просто собрание артефактов, это живые центры гражданско-патриотического воспитания. И именно здесь формируется мировоззрение будущего Беларуси. И именно здесь передается эстафета памяти от поколения к поколению.
В Минске сегодня работают 160 школьных музеев, практически в каждой второй школе. А по всей Беларуси их более 1,5 тыс. И до конца этого календарного года музей или, как минимум, экспозиция появится в каждой столичной школе. Как завещал классик, музей - дело народное, а значит, должен быть доступен каждому.
Чтобы информация о каждом музее всегда была под рукой, в стране создали интерактивную карту. Цифровые технологии, 3D-туры, аудиорассказы не заменяют подлинник, конечно, но позволяют масштабировать память и сделать ее доступной каждому ребенку в любом уголке Беларуси.
Музеи белорусских школ входят в топ-100 лучших музеев Победы Союзного государства по версии московского Музея Победы. По итогам музейного тура можно лишь убедиться, дело живет почти в вековой истории, а продолжают его люди по зову сердца в тесной связке "учитель-ученик-родитель".
В столичной школе №83 имени маршала Жукова историю Георгия Константиновича знает каждый - от первоклассника до выпускника. Почти четверть века назад зародилась идея экспозиции, в которой отразилась бы удивительная судьба полководца и его непростой путь от сына ремесленника до маршала.
Музей маршала Жукова выпустил уже несколько поколений юных экскурсоводов. Наталья Янушкевич, руководитель музея, своих историков видела со скамьи начальной школы.
"Юные экскурсоводы к нам попадают очень просто. Я учитель истории, преподаю, начиная с пятого класса. И когда маленькие детки все время задают вопросы: "Почему? Когда? Зачем?", то начиная отвечать на эти вопросы, ребята впитывают, запоминают, приносят свою информацию. Я понимаю, что с этими детьми можно работать, увлекать, рассказывать что-то новое, интересное. И потихонечку мы начинаем с детками работать с пятого класса", - отметила учитель истории средней школы №83 г. Минска им. Г.К. Жукова Наталья Янушкевич.
Память о бесстрашных бойцах "Батальона белорусских орлят" сегодня сохраняют в музее средней школы №67. Батальон был образован в 1971 году при редакции газеты "Зорька". А через 10 лет в школе появился музей, посвященный подвигам орлят. Сегодня экспозиция насчитывает более тысячи подлинных экспонатов.
Прикоснуться к истории, узнать имя погибшего солдата и лично сказать спасибо ветеранам - так рождается подлинное, ненавязанное чувство сопричастности. В музее "белорусских орлят" юные поисковики не просто изучают историю, как и полагается наследникам сыновей и дочерей полка, пытливые умы ищут и находят факты, помогающие восстановить историю целых семей.
Музей боевой славы имени генерала Гуртьева в школе №70 - настоящий исследовательский центр. Ребята ведут уникальную работу. По запросам из России и архивным данным они ищут родственников солдат, погибших на белорусской земле. Помогают восстановить утраченные страницы семейной истории.
"Мы занимаемся исследовательской работой, а сами экспонаты нам предоставляют различные экспедиции из Российской Федерации и также из Республики Беларусь в первую очередь. Сами экспонаты нам предоставляют непосредственно с самих зон боевых действий Великой Отечественной войны", - рассказал учащийся средней школы №70 им. Л. Гуртьева Константин Войтешко.
Здесь, под стеклом витрин, соседствуют пробитые каски и пожелтевшие письма с фронта. А интерактивные карты партизанского движения позволяют проследить маршруты отрядов сквозь чащи белорусских лесов. Каждая находка, артефакт - это результат системной работы поисковиков и не иначе госпожи судьбы.
Единственный эффективный способ обучать людей - это подавать им пример. Это не цитата классика, а жизненное кредо директора школы, на семейной истории, творческом вдохновении и энтузиазме которого музейное дело столичной 70-й известно далеко за пределами Беларуси.
Окунувшись в атмосферу столичных музеев, ты понимаешь, что в глазах этих ребят читается не только интерес к истории, но и гордость за свою страну, за подвиги своих предков. Память народа не подвластна времени, и пока работают эти удивительные центры истории, связь поколений не прервется никогда. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".