Как шла подготовка к параду в Минске и какие неожиданные истории случились

Прежде чем парад увидела вся Беларусь, состоялся небольшой прогон пешей части - буквально за час до начала. Тот случай, когда журналистам, пусть и самым смелым, еще все можно! И вот съемочная группа "Первого информационного" уже буквально… в строю!

"Здесь собрались девушки со всей Беларуси, со всех Вооруженных Сил. И мы плечом к плечу тренировались все эти дни, чтобы сегодня принять участие в торжественном марше", - рассказала участница парада.

Женская коробка - это украшение любого праздника. Хотя и для них, прекрасных, никаких поблажек. Наоборот, проход с усложнением - на каблуках! А вообще, от каждого парадного расчета глаз не оторвать. И вот почему.

"Главное - координация действий, четкий строевой шаг, ну и, конечно же, улыбка", - рассказал участник парада.

Для следующей истории были важны дата, форма одежды и наличие камер, чтобы запечатлеть момент. В этом признался теперь уже жених Владимир Астафьев. Молодой человек сделал предложение любимой прямо во время репетиции парада.

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Пара вместе всего 3 месяца, но разве это имеет значение, когда сердце наполнено любовью!

Любовь к женщине, к матери, к стране…

Ярославу всего 11. Это его второй парад. В 2024 году видео с парада в честь Дня независимости, где мальчишка отдавал воинское приветствие, набрало огромное количество просмотров.

В этот День Победы он с пригласительным от министра обороны.

"Мы можем сейчас разговаривать благодаря нашим советским войскам. Они шли в бой ради того, чтобы сейчас люди ходили по мирной земле", - считает Ярослав Горелик.

Один его прадед в 14 стал партизаном, был в плену. Второй, пулеметчик, был ранен. История семьи воспитывает. И вот спустя практически год Ярослав снова гордо приветствует тех, с кем теперь и лично знаком, став частью нашей съемочной группы, пусть и на время.

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И таких ребят, как Ярослав, было много. Совсем юные мальчишки, многие весь парад простояли с воинским приветствием.

30 парадных расчетов от Беларуси и 8 парадных расчетов и знаменных групп от иностранных государств; в составе механизированной колонны 26 парадных расчетов военной техники, военная авиация. 180 тысяч зрителей только у стелы "Минск - город-герой".

И вот еще одна деталь. В парадном строю были и наши надежные четвероногие друзья. В годы войны они тоже помогали добывать Победу: выносили с поля боя раненных, помогали разминировать, подносили боеприпасы и продовольствие.

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Во время репетиции парада приходилось имитировать звуковые раздражители. Собака чувствует хозяина, перенимает его эмоции.

Но, конечно, главные лица парада - это те, кто на себе испытал, что такое война. Они в первых рядах, для них вип-ложа и максимальный комфорт.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Это люди, с которыми мы, поверьте, не только 9 Мая встречаемся - круглый год. Наша уважаемая Анастасия Георгиевна - человек, который всегда находит время встречаться с молодежью, возлагать цветы, разговаривать".

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Инесса Кулаго, бывшая узница концлагеря в Ганновере:

"Это счастье, что мы живем в мирной стране. 80 лет прошло, я пострадала, была в Германии. Но вот сейчас, конечно, это счастье, что у нас мирное небо, что мы живем в спокойной, красивой, хорошей стране".

Тамара Вишнякова, блокадница Ленинграда:

"Я богатая - у меня 4 внука и 6 правнуков. Я горжусь ими. Пусть они учатся, потому что действительно Беларусь - прекрасная страна. Здесь тишина и спокойствие".

Федор Дрозд, бывший узник концлагеря в Геккау:

"Беларусь жива. Молодец наш Президент. Он делает все, чтобы мы улыбались. Чего мы вам желаем? Улыбайтесь!"

Все они признавались: каждый парад со слезами. От нас им каждый мирный день с благодарностью.

Беларусь мирная и миролюбивая, и это не слабость. Главнокомандующий, Президент еще раз четко дал это понять на параде.

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Леонид Еремин, ветеран Великой Отечественной войны: